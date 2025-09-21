Grüne gegen Wiederkehr: "30 Sozialarbeiter für 400.000 Schüler - das ist blanker Hohn"

Eine Anfrage der Grünen an Bildungsminister Wiederkehr (Neos) deckt Missstände auf. Die psychosoziale Unterstützung für Schüler sei "ein unübersichtlicherKompetenzdschungel ohne Plan". Es fehlen Psychologen.

Die Grünen lassen nach einer aktuellen Anfragebeantwortung durch Bildungsminister Christoph Wiederkehr kein gutes Haar am Neos-Politiker. Er habe weder den Überblick noch eine Strategie für die psychosoziale Unterstützung von Kindern und Jugendlichen.

"Anstatt Verantwortung zu übernehmen, verweist er auf Länder, Gemeinden oder andere Ministerien – das ist ein unübersichtlicher Kompetenzdschungel ohne Plan", klagen die Grünen über Symbolpolitik statt Entlastung.

Erstmals kommen Schulsozialarbeiter: "Viel zu wenig"

An Bundesschulen gibt es derzeit überhaupt keine Schulsozialarbeiter. Ab 2025/26 hat das Bildungsministerium zwar 30 Stellen angekündigt – aber für rund 400.000 Schüler. Dazu sagt Sigi Maurer, Bildungssprecherin der Grünen: „30 Sozialarbeiter:innen für 400.000 Schüler:innen – das ist blanker Hohn. Ein Betreuungsschlüssel von 1 zu 13.000 bringt keine Entlastung, weder für die Kinder und Jugendlichen, noch für die Lehrkräfte.“

Schul-Psychologie: Derzeit eine Planstelle für 6.200 Schüler:innen

Auch in der Schulpsychologie bleibt Österreich weit zurück: Derzeit kommt eine Planstelle auf 6.200 Schüler:innen. Selbst wenn alle versprochenen Stellen besetzt würden, läge der Schlüssel 2026 noch immer bei 1:3.500. Die WHO empfiehlt 1:2.500 – Dänemark zeige mit 1:800, was möglich ist.

"Kein Überblick, kein Monitoring"

Laut Grünen zeige die Anfrage zudem: "Das Ministerium hat keinen Überblick über die psychosozialen Ressourcen im Schulsystem."

Für Pflichtschulen sind die Länder zuständig, für Bundesschulen das Bildungsministerium, für Jugendcoaching das Sozialministerium.

Schulärztliche Dienste liegen bei Gemeinden oder Ländern.

Eine zentrale Stelle, die Koordination und Monitoring übernimmt, fehlt völlig.

„Dieses Kompetenz-Wirrwarr führt zu Ungleichheit und einem Flickenteppich von Angeboten. Wo es Hilfe gibt, hängt vom Wohnort ab – und nicht vom tatsächlichen Bedarf“, so Sigi Maurer.

Forderungen der Grünen: Mindestens eine Vollzeitstelle Schulsozialarbeit pro Standort und eine Verdopplung der Schulpsychologie auf mindestens 500 Planstellen.

Außerdem solle es mehr Schulautonomie geben: "Schulen sollen selbst entscheiden, ob sie zusätzliche Lehrkräfte, Sozialarbeiter:innen, Psycholog:innen oder School Nurses brauchen. Der Bildungsminister schiebt Verantwortung hin und her, anstatt Lösungen zu liefern."