Bablers Mehrwert-Steuer-Desaster

Die Umsetzung der Mehrwertsteuersenkung ab Juli ist ein "Riesen-Desaster". Die acht absurdesten Chaos-Beispiele.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Um die Teuerung zu dämpfen, hat die Regierung die Senkung der Mehrwertsteuer bei einigen Grundnahrungsmitteln von 10 auf 4,9 Prozent ab 1. Juli beschlossen. Der Wunsch kam von Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ).

Die Umsetzung endete in einem "Riesen-Desaster", erklärte Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr. Obwohl die Idee gut gewesen wäre, sei die Umsetzung "enttäuschend". Die Gegenfinanzierung – also die Paketsteuer von 2 Euro, die Austro-Händler trifft – sei auch schlecht.

Die acht absurdesten Chaos-Beispiele

Warum gibt es die große Kritik an der Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel überhaupt? Das hängt damit zusammen, dass längst nicht alles gesenkt wird, von dem man es erwartet.