Grüne tauschten ORF-Job gegen Kopftuch-Verbot

Dieser Sideletter hat es in sich: ÖSTERREICH enthüllt, wie türkis-grüner Postenschacher lief.

„Wen würde der Anstand wählen?“, plakatierten die Grünen im Jahr 2019. Bei den darauffolgenden Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP nahm man es dann nicht mehr ganz so genau mit dem eigenen Slogan.



Geheimer Sideletter. Zusätzlich zum Koalitionsvertrag vom 1. Jänner 2019 wurde ein mehrseitiger Sideletter mit Nebenabsprachen verfasst, in dem detailliert aufgeteilt wurde, wer welche Posten in dieser Republik erhält.



