Hafturlaub: Grasser gönnte sich Luxusdinner mit Fiona

Karl-Heinz Grasser sitzt in Haft – und genießt dennoch einen Freigang am Wörthersee. Der Ex-Minister wurde beim Mittagessen mit Ehefrau Fiona gesehen.

Am Samstag staunten Gäste der Seebar Linde in Maria Wörth nicht schlecht: Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (55) nahm am Nebentisch Platz – gemeinsam mit Ehefrau Fiona. Das Paar ließ sich laut mehreren Medienberichten ein Mittagessen in dem bekannten Lokal am Wörthersee schmecken.

Freigang gesetzlich erlaubt

Was für Verwunderung sorgte, hat eine rechtliche Grundlage. Grasser sitzt seit 2. Juni eine vierjährige Haftstrafe wegen Untreue ab. Laut österreichischem Strafvollzugsgesetz kann Häftlingen unter bestimmten Bedingungen Freigang gewährt werden. Voraussetzungen sind unter anderem gute Führung, eine geringe Gefährlichkeit und eine Reststrafe von maximal drei Jahren.

Entscheidung liegt bei Anstaltsleitung

Ob ein Insasse die Haftanstalt für mehrere Stunden oder sogar Tage verlassen darf, entscheidet allein die jeweilige Anstaltsleitung. Der sogenannte gelockerte Vollzug soll laut Gesetz die schrittweise Wiedereingliederung in die Gesellschaft ermöglichen.

Gestaltung liegt beim Häftling

Wie diese Freigangszeit genutzt wird, bleibt dem Gefangenen überlassen. Im Fall von Karl-Heinz Grasser fiel die Wahl auf einen Ausflug an den Wörthersee.