Wer ist IHR Präsident?

Wahltest. Wer passt zu Ihnen? ÖSTERREICH hat aus Antworten der Kandidaten den „Wahl-o-mat“ erstellt.

Kreuzen Sie Ihre Lieblingsantwort an, machen Sie für jeden Buchstaben ein Stricherl. Wer die meisten hat, ist Ihr Mann für die Hofburg. Umdrehen und vielleicht eine Überraschung erleben. (gü)

Frage 1: Würden Sie die Bundesresgierung entlassen — und wenn ja: sofort?

■ Nein, der Präsident muss für Stabilität sorgen. X, Q, B

■ Ich würde der Regierung einen Zeitrahmen vorgeben, in dem die zentralen Probleme zu lösen sind. S

■ Sollte eine Regierung keine wirksamen Lösungen liefern, kann sie nicht im Amt bleiben, dann Neuwahlen. D

■ Sofort entlassen. K, L



Frage 2: Wie stehen Sie zu EU-Sanktionen gegen Russland?

■ Sie wirken nicht, wie sie sollten, dafür verursachen sie bei uns eine massive Teuerung. Sie sollten beendet werden. Unsere Neutralität soll auch besser gepflegt werden. D, L, K, B

■ Österreicher sollen in einer Volksabstimmung dar­über entscheiden. S

■ Die Sanktionen wirken. Ja, wir spüren die Auswirkungen. Aber was wäre die Alternative? Hier steht unsere Freiheit auf dem Spiel. Q, X

Frage 3: Was würden Sie gegen die Teuerung machen?

■ Konkrete Maßnahmen sind Aufgabe der Regierung – der Präsident muss aber darauf schauen, dass wirklich etwas passiert. Q

■ Es braucht Entlastung, die gezielt dort ankommt, wo sie benötigt wird. X

■ Abbau der Abhängigkeiten von Rüstings-, Digital- und Pharma-Konzernen. B

■ Echte Konzepte von Regierung einfordern. Bisher wurden keine Preise gesenkt. D

■ Preisdeckel für Energie, keine Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, Aus für die Mineralölsteuer usw. S, K

■ Amtliche Preisregelung für Strom, Gas, Heizkosten, Sprit & Lebensmittel. L

Frage 4: Wie aktiv soll der ­Präsident wirklich sein?

■ Aktiver als derzeit, etwa bei Neutralität, Teuerung und Sicherheit. D, X, K, B

■ Der Präsident muss sich schützend vor die Bevölkerung stellen. Er ist die einzige direkt gewählte Person an der Staatsspitze. L, S

■ Klimakrise, Ibiza, Pandemie und Teuerungskrise – Präsident muss aktiv sein, aber kein Dauerkommentator der Innenpolitik. Q

Frage 5: Wann würden Sie in die Tagespolitik eingreifen?

■ Wenn’s brennt, z.B. ungerechte Abschiebungen. B

■ Kein Eingriff in die Tagespolitik, aber er soll die Regierung deutlich an ihre Aufgaben erinnern. X, D

■ Am besten ist, der Präsident führt rechtzeitig Gespräche, damit sich die Dinge in die richtige Richtung entwickeln. Q

■ In wesentlichen Fragen wie Neutralität, Inflation oder Asylchaos. Der Präsident muss seine rhetorische Macht objektiv einsetzen. S, L, K

Frage 6: Würden Sie Ihr Präsidenten-Gehalt (25.000 €) spenden?

■ Nein. X, S,

■ Nein, das Amt ist kein Zeitvertreib. Aber Ja zu Spenden für Soziales usw. Q, D

■ Nein, das wäre populistisch, man könnte aber alle Politikergehälter senken. K

■ Ich habe mich verpflichtet, die Hälfte zu spenden. L

■ Ja. B

Frage 7: Sind Sie für die Legalisierung von Cannabis?

■ Ja. K, X, B

■ Nur als Medizin. L

■ Das sah ich früher lockerer, aber Ärzte haben mich überzeugt, dass Cannabis nicht so harmlos ist. Jugendliche dürfen aber nicht kriminalisiert werden. Q

■ Nein. D, S

Frage 8: Was halten Sie von genderneutraler Sprache?

■ Sprache sollte darauf Rücksicht nehmen, dass es Männer und Frauen gibt. Ich träume davon, dass Mädchen in eine Welt geboren werden, die gleichberechtigt ist. Q

■ Ist okay. Ich verstehe die Aufregung nicht. B, X

■ Nichts. Ich werde sie nicht verwenden. Das vergewaltigt die Sprache. S, D, L, K

FRAGE 9: Sollte Österreich aus der EU austreten?

■ Nein, mit Österreichs Interressen spielt man nicht. Q, X

■ Dürfen kein EU-Musterschüler sein. Dann erreichen wir viel, denn viele Länder wollen Reformen. S, B

■ Es bedarf einer Reform, sollte sich nicht rasch was ändern, Austritt überlegen. D

■ Angesichts der EU-Sanktionen gegen Russland sollte man das diskutieren. K

■ Ja, ich will darüber eine Volksabstimmung. L

Frage 10: Soll die traditionelle Weihnachtsamnestie bleiben?

■ Die soll bleiben. D, S, B, Q

■ Nur unter neuen Voraussetzungen. K

■ Ich habe volles Vertrauen in die Justiz. X

■ Nicht für Gewalt-, Sexualtätern und Extremisten (passiert ohnehin nicht, Anm.) L

Frage 11: Soll das Heer aufgerüstet werden?

■ Ich bin für eine Dotierung analog zum Bruttoinlandsprodukt, nämlich 1,5 %. Das Heer wurde abgewirtschaftet und Neutralität muss wehrhaft sein. L, D, S

■ Nur wenn die Existenzgrundlage der Bevölkerung geklärt ist. K

■ Das Heer hat einen großen Invesitionsstau – da muss es eine entsprechende ehrliche Budgetierung geben. Q

■ Es braucht zuerst eine breite Sicherheitsdebatte. X

■ Nein, wir brauchen andere Friedensinstrumente. B

Frage 12: Ist Neutralität ein Garant für Sicherheit?

■ Ja, wenn wir sie aktiv ausüben. Dazu gehört neben einer besseren Finanzierung des Heers eine gut funktionierende Diplomatie. Q

■ Ja, sie hat uns nach den Kriegswirren geholfen, unser Land aufzubauen. D, S

■ Die Neutralität muss eine vollumfänglich militärische, aber auch eine politische sein. Ich werde sie mit neuem Leben erfüllen. L

■ Finde Neutralität super, aber kein Heer wird vor unseren Grenzen stehen bleiben, weil wir neutral sind. X

■ Neutralität ist eher Garant dafür als direkte oder indirekte Beteiligung an einem Krieg. K

■ Garant für Sicherheit ist die Freundschaftspflege mit allen Völkern. B

Wahltest Auflösung

L Gerald Grosz

Das radikalste Programm von rechts – Entlassung der Regierung mit Neuwahl, EU-Austritt und ein Sofort-Ende der EU-Sanktionen.

X Dominik Wlazny

Links, kommt aber sanft daher, irgendwie ein junger VdB: EU bleibt, keine Entlassung der Regierung, aber öfter mal klare Worte sprechen.

P Alexander Van der Bellen

Amtsinhaber bleibt vorsichtig, staatstragend, gegen EU-Austritt und für Sanktionen. Ansonsten: Vorsicht und Diskretion.

D Walter Rosenkranz

Typischer FPÖ-Politiker, der die VP-grüne Regierung rauswerfen würde. Gegen Sanktionen, EU-kritisch, aber nicht gleich für den Öxit.

S Tassilo Wallentin

Ex-„Krone“-Kolumnist gäbe der Regierung eine Chance, hält EU für Reformfähig – aber sonst Kritiker „des Systems“ à la FPÖ.

B Heinrich Staudinger

Schuhfabrikant als klarer Pazifist und Gegner der Russland-Sanktionen, will als Präsident ungerechte Abschiebungen verhindern.

K Michael Brunner

MFG-Impfgegner mit großen Vorbehalten dem Staat gegenüber, Regierung wäre weg und gendern würde der Anwalt auch nicht.