ÖSTERREICH und oe24 haben das volle Ibiza-Protokoll. Was Strache, Gudenus und die ''Oligarchin'' über eine mögliche Übernahme der "Kronen Zeitung" zu sagen hatten.

Strache: Ihr System muss sein, sie kauft die Krone, wird zu Player, zum Player in Österreich.

Detektiv: Jo.

Strache: Dann kommen die Roten, Schwarzen, dann alle und sagen buh, buh, da wollen wir dabei sein. (…)Schau, schau, wenn sie, sobald sie die Kronen Zeitung übernimmt, sobald das der Fall ist, müssen wir ganz ­offen reden. Dann müssen wir uns zusammenhocken, müssen sagen: So, da gibt es bei uns in der Krone zack, zack, zack. Diese drei, vier, diese drei, vier Leute, die müssen gepusht werden. (…)

Detektiv: Dieses Ampelsystem.

Strache: Drei, vier Leute, die müssen abserviert werden. (…)

Detektiv: Rot, gelb, grün, der ist gut, der ist …

Strache: Genau, so.

Strache: Und wir holen gleich mal fünf Neue rein, die wir aufbauen, ja? Und das ist die Strategie. (…)

Detektiv: Aber von euch?

Strache: Genau. (…)

Strache: Nein, jetzt sag ich dir. Nein, nein, nein. Schau. Jetzt ganz offen, ganz offen. Was machst du in Kroatien? Was machst du in Serbien? In Österreich spielt die Wirtschaft. Wenn ich in ­Österreich die bestimmende Medienmarke habe. So, dann rechne ich mir den Benefit aus. Ich habe dort statt 15 35, aber ich habe die Macht.

Detektiv: Ja, aber die Macht muss ihr erklärt werden, definiert werden.

Strache: Das muss sie kapieren. Die Macht rennt nicht über Korruption. Die Macht rennt doch nicht über Korruption.

Detektiv: Aber da, wo sie herkommt, rennt es so.

Strache: Nein, sie rennt über Fakten.

Detektiv: Natürlich.

Strache: Sie rennt über die Ebene, ich bestimme den Medienmarkt. Ihr könnt’s euch jetzt mit mir finden, und ich will das, und dann finden wir einen Weg. Und das ist der Punkt. (…)

Detektiv: Ja ich versteh’s. Für sie ist es nicht begreifbar.

Strache: Und das ist der Benefit. Ich kann hundertmal in Kroatien etwas kaufen und werde beschissen und werde beschissen und habe nicht ansatzweise diese Macht wie im potenten Österreich. (…)

Strache: Wenn sie die Krone kauft, wenn sie die Krone kauft, dann hat sie ein Imperium. (…)

Detektiv: Natürlich.

Strache: Dann muss ihr klar sein, dass, wenn sie ein Grundstück will, das die Stadt Wien hat, sagt der Bürgermeister okay. Bamm, bamm, bamm. Ja, so rennt das. (…)

Detektiv: Ja, das verstehe ich, das verstehst du, das versteht er (in Richtung Gudenus), das versteht sie. Für sie ist, sie will es hören. Sie will hören, dass jemand sagt, okay, gut, du machst das und du kannst dir sicher sein, du bekommst.

Strache: Sie muss bei der Aktie wissen, was sie wert ist, und sie muss das dann einsehen.

Detektiv: Ja, aber das sind die kulturellen Unterschiede. Daran hängen wir die ganze Zeit. (…)

