Infizierte Lehrer: Njet in Wien & Burgenland

Corona schlägt Wellen. Eine Woche vor Schulstart gibt es genauere Regeln.

Wien. Am 6. September starten Wien, Niederösterreich und das Burgenland in das neue Schuljahr. Ob es eine allgemeine Maskenpflicht geben wird, dass erfahren Lehrer, Schüler und Eltern erst eine Woche davor, heißt es aus dem Bildungsministerium zu ÖSTERREICH.

Unterricht mit Infektion. Eines ist aber schon jetzt klar: Lehrer mit Covid-Infektion „ohne Symptome und Beschwerden“ können vor der Klasse unterrichten, wenn sie Maske tragen. So steht es in der Verordnung von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne). „Das gilt bundesweit, auch für die Schulen“, präzisiert ein Sprecher von Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP).

Kritik aus Ländern. Zwei Länder melden schon laut Kritik an dieser Regelung an: In Wien und im Burgenland sollen keine infizierten Lehrer vor der Klasse stehen, zumindest an Landesschulen wird das unterbunden (Volksschule, NMS). Ob sich weitere Bundesländer anschließen? Das wäre möglich, ist aber noch nicht fix.