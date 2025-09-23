Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Kärntner SPÖ-Chef Daniel Fellner
© APA/WOLFGANG JANNACH

Für Staffelung

Kärntner SPÖ-Chef attackiert Wiener Sozialhilfe-Modell

23.09.25, 22:09
Teilen

Kärntens SPÖ-Chef Daniel Fellner, sagt, dass es überhaupt nicht einzusehen sei, wie man in Wien auf Tausende von Euro für eine Familie komme.

Wien. Der neue Kärntner SPÖ-Vorsitzende Daniel Fellner kritisiert, wenn bei der Sozialhilfe für alle Kinder einer Familie der selbe Betrag ausgeschüttet wird, wie das aktuell u.a. in seinem Bundesland und in Wien der Fall ist. Im "Kurier" meint er: "Ich bin selbst Vater von drei Kindern: Es ist natürlich das erste viel teurer als das zweite und das dritte." Es sei überhaupt nicht einzusehen, wie man in Wien auf Tausende von Euro für eine Familie komme.

Zur Einschätzung: In Kärnten wird zwar wie in der Bundeshauptstadt für jedes Kind die selbe Summe aufgewendet - die ist aber deutlich niedriger als jene in Wien. Dass dort Fälle bekannt wurden, in denen Großfamilien sehr hohe Sozialhilfe-Bezüge lukrierten, hatte im Vorjahr eine größere öffentliche Diskussion bewirkt. Da ein Verständnis etwa bei Pensionistinnen und Pensionisten herzustellen, sei unmöglich, meint Fellner: "Darum müssen wir uns kümmern."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden