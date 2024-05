"Komplizen Putins", "VP-Hexenküche"

Das EU-Wahl-Duell zwischen FP-Vilimsky & VP-Lopatka auf oe24.TV wurde brutal.

FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky gegen ÖVP-EU-Frontrunner Reinhold Lopatka im EU-Wahl-Duell auf oe24.TV geriet tatsächlich zu „Simmering gegen Kapfenberg“.

Über den Unterschied zwischen ÖVP und FPÖ

Vilimsky: Warum ich antrete: Weil ich den Sitz nicht den Prozentralisten überlassen möchte, nicht den Grünen, den Herrn Lopatkas, den Herrn Schieders, den Frau Schillingern. Wie sie alle heißen mögen. Ich will dort für Rot-Weiß-Rot kämpfen. Ich will für ein gesundes und gutes Maß an Kooperation kämpfen. Ich will Kompetenzen von Brüssel zurück ins österreichische Parlament mit mehr direkter Demokratie. Das heißt: nichts zerstören, nichts zerschlagen, aber positiv reformieren.

Lopatka: Ich unterstelle niemanden von anderen Parteien, dass er nicht für Österreich in Brüssel arbeiten möchte. Ich gehe davon aus, dass Sie das wollen und glauben Sie mir, ich will das auch. Und ich glaube auch, dass die anderen Kandidaten von Beginn an Österreichs Interessen bestmöglich vertreten wollen. Die FPÖ hat eine Strategie. Alles ganz schlecht machen. „Irrsinn“, „Wahnsinn“, das Europaparlament ist ein Irrenhaus. Ich drücke auf den roten Knopf, um dem Irrsinn, dem Wahnsinn in der Millisekunde ein Ende zu bereiten. Alles wortwörtliche Zitate. Sie haben in dieser Legislaturperiode im Parlament zweimal den Antrag eingebracht, Österreich soll die Beitragszahlungen aussetzen.

Ukraine-Krieg und Vorwurf, Putin-Komplizen zu sein

Vilimsky: Sie sind in der Bussi-Bussi-Fraktion mit der Frau von der Leyen. Das ist die Dame, die 1,8 Milliarden Impfdosen für 35 Milliarden Euro bestellt hat, die wir jetzt irgendwann kippen können. Und die Frau von der Leyen ist es, die 13 Sanktionspakete gegenüber den Russen zu verzeichnen hat. Während bei uns die Inflation völlig aus dem Ruder läuft. Und wir sind es, die 80 Milliarden in Richtung Ukraine, also die die EU mittlerweile gepumpt hat, um dort den Krieg am Laufen zu halten, um dort Waffen hinzubringen. Anstatt ein einziges Mal den Versuch zu unternehmen, Frieden auf europäischem Boden zu verhandeln.

Lopatka: Ich bin der Beauftragte von der OSZE für diese Gespräche mit Russland und Ukraine. Ich habe letzte Woche in Istanbul den langjährigen russischen Botschafter in Brüssel getroffen. Den Krieg können wir sofort beenden, wenn der Aggressor aufhört. Das ist Russland. Oder wir kommen in die Situation, wo man zu Verhandlungen kommt. Also Sie reden, quack, quack, quack. Ich versuche zu arbeiten. Sie sind die Komplizen Putins. Und FPÖ steht für „Freunde Putins in Österreich“.

Vilimsky: Das ist die Hexenküche der ÖVP. Dann ist die ÖVP die Verräterpartei Österreichs.

Brexit und Migration in EU

Vilimsky: Ich glaube, dass die Briten ausgetreten sind, weil sie im Visier von ungeheurer illegaler Migration sind.

Lopatka: Und was ist jetzt besser geworden nach dem Austritt für die Briten? Bei der Migration? Na, wirklich. Es ist doppelt so schlecht geworden.