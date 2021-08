Kurz: "Ich wette, dass die Koalition bis 2024 hält"

Der Kanzler im großen oe24.TV-Sommergespräch über den Abschiebestreit und Corona-Lockerungen.

oe24.TV: Herr Bundeskanzler, Sie waren jetzt ein paar Tage auf Urlaub und da gab es Gerüchte, dass Sie diesen genützt haben, um zu heiraten … Darf ich gratulieren?



Sebastian Kurz: Gratulieren können Sie mir gerne, aber ich kann die Gerüchte nicht bestätigen und ich verfolge all diese Spekulationen immer mit einem gewissen Schmunzeln.



oe24.TV: Kommen wir zu einem ernsteren Thema: Afghanistan. Da hält die ÖVP weiter an Abschiebungen nach Afghanistan fest. Aber wie soll denn das angesichts der aktuellen Situation überhaupt gehen?



Kurz: Also, ich glaube, man muss ein paar Dinge auseinanderhalten. Das Erste ist einmal die Situation in Afghanistan selbst – sie ist dramatisch, es ist schwierig, mitanzusehen, was dort stattfindet, auch diese Ohnmacht, die wir, glaube ich, alle erleben. Was wir daher als Österreich versuchen, ist, humanitär einen so großen Beitrag wie nur möglich zu leisten. Das zweite Thema sind die Abschiebungen



