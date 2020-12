Kurz im Interview mit CNN-Starmoderatorin Amanpour

Der Kanzler sprach zu Brexit, Kampf gegen Terrorismus und der Öffnung der Skigebiete in Österreich.

Bundeskanzler Sebastian Kurz gab am Mittwoch CNN-Starmoderatorin Christiane Amanpour ein Interview. Der Kanzler sprach dabei über aktuelle Themen von Brexit über Terrorismus bis hin zur Corona-Situation in Österreich.

As PM Johnson lands in Brussels for crunch Brexit talks with Ursula Von Der Leyen, Austrian Chancellor @sebastiankurz thinks "the Commissioner and Boris Johnson will be able to resolve these last few issues... I don't think the UK and Boris Johnson really want a no-deal scenario" pic.twitter.com/A43nRKDWN7 — Christiane Amanpour (@camanpour) December 9, 2020

Kurz zeigt sich im Interview zuversichtlich, dass in den Brexit-Verhandlungen eine Einigung erzielt werden kann."Es gibt noch einige offene Fragen, aber ich denke, dass Ursula von der Leyen und Boris Johnson in der Lage sein werden, diese letzten offenen Probleme zu lösen." Kurz betonte auch die Notwendigkeit, im Kampf gegen den politischen Islam innerhalb der EU zusammenzuarbeiten. Es ist wichtig, dass wir gegen die Strukturen des IS und anderer terroristischer Organisationen kämpfen.

Schließlich verteidigte der Kanzler auch Österreichs Vorhaben, die Skigebiete in den Weihnachtsferien zu öffnen. Sehr problematisch sind Apres-Ski und gesellschaftliche Zusammenkünfte in Bars, weshalb dies in dieser Saison nicht erlaubt ist. Es wird also kein Apres-Ski geben. Aber das Skifahren selbst wird aus unserer Sicht möglich sein.

Hier können Sie das Interview nachlesen

AMANPOUR: Sie haben also Bundeskanzlerin Merkel erwähnt. Ich bin sicher, dass Sie selbst und alle Ihre europäischen Regierungschefs sehr besorgt über den Brexit sind. Und wie Sie wissen, isst Premierminister Boris Johnson mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, zu Abend. Was denkst du an dieser Stelle? Denken Sie, dass ein Deal gemacht werden muss, oder wie einige sagen, sieht es so aus, als würde Großbritannien auf einen No-Deal-Ausstieg zusteuern?

KURZ: Zunächst einmal denke ich, dass es wichtig ist zu erwähnen, dass wir äußerst unglücklich sind, dass das Vereinigte Königreich. beschlossen hat, die EU zu verlassen. Unser Ziel war es immer, ein No-Deal-Szenario zu vermeiden, einen harten Brexit zu vermeiden. Und ich denke, alle verantwortlichen Verhandlungsführer haben sehr gute Arbeit geleistet, insbesondere Michel Barnier, der der Chefunterhändler für die Europäische Union war. Es gibt noch einige offene Fragen, aber ich denke, dass Ursula von der Leyen und Boris Johnson in der Lage sein werden, diese letzten offenen Probleme zu lösen. Und ich glaube nicht, dass das Vereinigte Königreich. und Boris Johnson ein No-Deal-Szenario wollen.

AMANPOUR: Ich möchte mich dem EU-Gipfel zuwenden, den Sie diese Woche haben werden. Ich denke, ab morgen zum Thema Terrorismus in Ihrem Land, natürlich auch in Frankreich. Sie haben sich mit Präsident Macron zusammengetan, um Terrorismus und Extremismus zu bekämpfen. Und ich versuche, dem, was Sie vorschlagen, auf den Grund zu gehen.





Soweit ich weiß, möchten Sie eine neue Straftat namens politischer Islam schaffen. Können Sie mir erklären, was das genau bedeutet und was die Strafe dafür wäre?

KURZ: Nun, ich denke, dass es in der Europäischen Union viele Bereiche gibt, in denen wir bei der Bekämpfung des Terrorismus und des radikalen Islam zusammenarbeiten sollten. Es ist wichtig, dass wir gegen die Strukturen des IS und anderer terroristischer Organisationen kämpfen. Es ist wichtig, dass wir als Europäische Union unsere Grenzen unter Kontrolle haben und entscheiden, wer nach Europa kommen darf und wer nicht.

Und natürlich sollten wir auch die Idee hinter dem Terror, den politischen Islam, die radikalen Ideen bekämpfen. Und ich freue mich sehr, dass wir dieses Mal auf der Ratssitzung diese Themen auf der Tagesordnung haben werden. Emmanuel Macron, Österreich, einige andere Länder haben Vorschläge gemacht, und ich hoffe, dass wir darüber Entscheidungen treffen können.

Daneben arbeiten wir natürlich auch an den notwendigen Schritten in Österreich, und dort denke ich, ist es wichtig, dass wir ausländische Terroristen länger in Gewahrsam halten oder elektronisch überwachen, weil all diese ausländischen Terroristen, die in der USA oder der EU leben, tickende Zeitbomben sein können. Außerdem denke ich, wir müssen es verschiedenen Gruppen unmöglich machen, unsere Jugend irrezuführen, und wir müssen gegen die Ideen des politischen Islam kämpfen.

AMANPOUR: Meine Frage an Sie ist also, welche Maßnahmen Sie ergreifen, um zwischen friedlichen Praktizierenden und denen, die Sie zu Recht als Terroristen bezeichnen, zu unterscheiden, und insbesondere, welche Schutzmaßnahmen Sie treffen, damit sich Ihre muslimische Gemeinschaft nicht fühlt ein Gefühl der kollektiven Bedrohung oder der kollektiven Bestrafung?

KURZ: Ich denke, was Sie gesagt haben, ist ein äußerst wichtiger Punkt. Nach dem Terroranschlag in Wien war es mir wichtig zu sagen, dass dies kein Kampf zwischen religiösen Gruppen ist. Dies ist kein Kampf zwischen Christen und Muslimen. Es ist kein Kampf zwischen Österreichern und Migranten. Es ist ein Kampf zwischen allen Menschen, die an unsere offenen und freien Gesellschaften glauben, und denen, die gegen unsere Gesellschaften kämpfen wollen. Und ich kann Ihnen versichern, dass alle Maßnahmen, die wir ergreifen, nicht gegen eine religiöse Gruppe gerichtet sind, nicht gegen eine Religion, sondern gegen Extremismus, der unsere Verfassung untergräbt, und ich würde sagen, dass dies auch die Definition des politischen Islam ist. Es ist die Idee, unsere Verfassung zu untergraben. Es ist der Missbrauch einer Religion.

AMANPOUR: Und noch eine letzte Frage, denn COVID und Sie legen neue Beschränkungen auf. Denken Sie, dass Sie Ihre Skigebiete für diese Saison geöffnet haben werden? Sie erinnern sich, dass es beim letzten Mal Skigebiete waren, die große Superstreuer waren.

KURZ: Sie haben absolut Recht, aber ich denke, wir müssen uns das genauer ansehen. Outdoor-Sportarten wie Skifahren sind an sich kein Problem. Für die Seilbahnen haben wir COVID-Sicherheitspläne, damit die Leute Abstand halten und Gesichtsmasken tragen müssen. Sehr problematisch sind Apres-Ski und gesellschaftliche Zusammenkünfte in Bars, weshalb dies in dieser Saison nicht erlaubt ist. Es wird also kein Apres-Ski geben. Aber das Skifahren selbst wird aus unserer Sicht möglich sein.

AMANPOUR: In Ordnung. Kein Apres-Ski. Jeder sollte zur Kenntnis nehmen. Bundeskanzler Sebastian Kurz, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind.