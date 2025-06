LH-Konferenz: Haslauer übergibt an Kunasek

Erstmals seit Haider wieder blauer Vorsitz

Der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) übernimmt mit 1. Juli den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz. Die formelle Staffelübernahme vom scheidenden Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) erfolgt am Montag am Grundlsee im steirischen Salzkammergut. Für den seit einem halben Jahr amtierenden steirischen Landeschef ist es eine Premiere. Mit ihm übernimmt erstmals seit Jörg Haider ein Freiheitlicher den Vorsitz in der LH-Konferenz.

Für Haslauer ist die Übergabe dagegen ein doppelter Abschiedstermin, übergibt er doch sein Amt zwei Tage später nach zwölf Jahren an Karoline Edtstadler (ÖVP). Der nun 69-Jährige hatte zu Jahresbeginn seinen Rückzug aus der Politik angekündigt, für den geordneten Generationswechsel aber noch das Ende des sechsmonatigen Salzburger Vorsitzes der LH-Konferenz abgewartet. In den letzten Monaten seiner Amtszeit setzte sich Haslauer besonders für eine größere Verwaltungsreform ein, ein 18-monatiger Reformprozess wurde beim letzten Landeshauptleutetreffen Anfang Juni in Leogang angestoßen.