Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Demo Vino Wien
© Fuhrich

Politik

Linke Demo: Polizei riegelt Politiker-Weinbar völlig ab

06.11.25, 19:28
Teilen

Zwei Farbanschläge und am Donnerstagabend auch noch eine (linke) Antifa-Demo. Die von Politikern geschätzte Weinbar "Vino" war unter Belagerungszustand, außer einem aufgeschlagenem Knie gab es keine Zwischenfälle.

Das "Vino" in der Lichtenfelsgasse im 1. Bezirk wird von Wiens Politikern gerne besucht: Die ÖVP-Zentrale ist nebenan, das Rathaus (mit Büros aller Wiener Parteien) gegenüber - und die FPÖ-Zentrale einen Steinwurf entfernt. Als in den letzten Tagen die Meldung die Runde machte, es würden sich am Donnerstag auch noch rechtsextreme "Identitäre" im Vino treffen, ging in der linken "Antifa" auf wienerisch das "Häferl" über: Gleich zwei Mal attackierten sie das Lokal mit Farbbeuteln.

Linke Demo: Polizei riegelt Politiker-Weinbar völlig ab
© Fuhrich

Nun, am Donnerstagabend war nicht nur das Rechtsextremen-Treffen geplant - sondern auch eine ganz offiziell bei der Polizei angemeldete Demo.

Demo
© Fuhrich

Zwar haben die Identitären ihr Meeting - die Reservierung lautete laut der Vino-Geschäftsführung auf "Müller" - abgesagt, die Antifa aber, die war da. Mit Ghettoblaster und Transparenten ("Uni nazifrei" oder "FPÖ und Burschis bekämpfen") hatten sich 25 bis 30 Linke  ca 50 m vom Lokal vor dem Rathauspark aufgestellt - näher kamen sie nicht ans Lokal.

Demo
© Fuhrich

Die Polizei hatte es großräumig abgeriegelt, die Zahl der  Polizeikräfte überstieg die der Demonstranten um ein Vielfaches. Die rund 20 Gäste im Vino konnten sich ihre Achterln schmecken lassen.

Linke Demo: Polizei riegelt Politiker-Weinbar völlig ab
© Fuhrich

Es wäre auch alles - abgesehen von der lauten Musik - ruhig verlaufen, wenn die Antifa-Leute nicht in ihren Reihen einen vermeintlichen verdeckten Ermittler entdeckt hätten, der Mann sprintete allerdings flugs davon. Außer einem aufgeschlagenen Knie und einigen Rededuellen mit einer Polizistin passierte allerdings bis zu Redaktionsschluss nicht viel.,

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden