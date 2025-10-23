Alles zu oe24VIP
Klaus Luger (SPÖ)
Oberösterreich

Ex-SPÖ-Bürgermeister Luger wegen Untreue angeklagt: 3 Jahre Haft drohen

23.10.25, 15:57 | Aktualisiert: 23.10.25, 17:09
Der Linzer Ex-Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) muss sich im Zusammenhang mit der Brucknerhausaffäre wegen Untreue vor Gericht verantworten. 

Klaus Luger
Prozess beginnt am 12. Dezember 

Der Prozess beginnt am 12. Dezember im Landesgericht Linz, teilte dieses am Donnerstag mit. Der Strafrahmen beträgt bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe. Luger war im Zuge der Affäre zurückgetreten.

Bestellung des künstlerischen Geschäftsführers 

Konkret wird Luger vorgeworfen, als Aufsichtsratsvorsitzender der Linzer Veranstaltungsgesellschaft LIVA eine Rechtsanwaltskanzlei mit der Erstellung eines Rechtsgutachtens zum Hearingverlauf bei der Bestellung des künstlerischen Geschäftsführers der LIVA beauftragt zu haben.

Klaus Luger
Schaden von 19.000 Euro

Dabei ging es um die Weitergabe von Hearingfragen. Allerdings habe Luger diese selbst an den späteren LIVA-Chef Dietmar Kerschbaum weitergegeben. Der Schaden beträgt laut Anklage gut 19.000 Euro.

