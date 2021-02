Bildungsminister Heinz Faßmann stellte Details zu den neuen Corona-Maßnahmen vor.

Die ab den Semesterferien geplanten neuen Regeln für die Schulen werden vorerst bis Ostern gelten.Das kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Dienstag an. Die Volksschüler kehren an allen fünf Tagen der Woche zurück, die anderen im Schichtbetrieb.Eine Teilnahme am Präsenzunterricht ist allerdings nur mit negativem Selbsttest an der Schule möglich - auch das Tragen einer FFP2-Maske befreit davon nicht. Wie das genau abläuft, lesen Sie mit oe24plus.