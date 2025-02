Ludwig bietet ÖVP neue Verhandlungen an

Derzeit verhandeln noch Blau-Schwarz um eine neue Koalition. Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig bietet nun der ÖVP erneut neue Verhandlungen an.

Nachdem die Ampel-Verhandlungen geplatzt waren, galt die Frage, ob ÖVP und SPÖ weiterverhandeln und eine Koalition bilden - das passierte nicht und der damalige ÖVP-Chef Nehammer trat zurück. Derzeit verhandeln Blau-Schwarz um eine neue Koalition. Wiens SPÖ-Bürgermeister warnte bereits in der Vergangenheit vor einer Koalition mit der FPÖ und stellte deren Chef Kickl als "Sicherheitsrisiko" dar.

Ludwig: "Unsere Hand ist weit ausgestreckt"

Bereits in der Vergangenheit bot Ludwig der ÖVP, die Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ wieder aufzunehmen. Dieses Angebot erneuerte der Stadtchef nun. Ludwig schreibt via X: "Wir stehen vor einer historischen Situation: Die Sozialdemokratie war immer bereit, Verantwortung zu übernehmen. Dabei muss Staatswohl immer über Parteiwohl stehen. Unsere Hand ist weit ausgestreckt. Jetzt liegt es an der ÖVP, diese auch zu ergreifen."

Wir stehen vor einer historischen Situation: Die Sozialdemokratie war immer bereit, Verantwortung zu übernehmen. Dabei muss Staatswohl immer über Parteiwohl stehen. Unsere Hand ist weit ausgestreckt. Jetzt liegt es an der ÖVP, diese auch zu ergreifen. — Michael Ludwig (@BgmLudwig) February 11, 2025

"Bundesregierung, die Österreich nach vorne bringt!"

Ludwig weiter: "Die Aufgaben, die vor uns liegen, sind enorm: Es gilt, das Budget zu konsolidieren, ohne die Konjunktur komplett abzustechen. Wir müssen den Wirtschaftsstandort wieder stärken und wir müssen jetzt um jeden Arbeitsplatz kämpfen. Diesen und anderen Aufgaben muss sich eine künftige Bundesregierung stellen. Jetzt braucht es eine Bundesregierung, die eine aktive Rolle in der Europäischen Union spielt, eine Bundesregierung, die die demokratischen Rechte hochhält, eine Bundesregierung, die konstruktiv an einem Strang zieht, kurzum eine Bundesregierung, die Österreich nach vorne bringt!"