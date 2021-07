Machtkampf um den neuen ORF-Chef

ORF-Chef Alexander Wrabetz stellte am Montag seinen neuen Newsroom vor.

Wien. Der Zeitpunkt ­hätte auf jeden Fall besser sein können. Inmitten des Wahlkampfes zum ORF-Generaldirektor führte genau dieser am Montag durch die Baustelle des zukünftigen ORF-Herzstücks. Das 303 Millionen Euro teure Megaprojekt soll alle Medienkanäle des öffentlich-rechtlichen Senders vereinen. Der Campus-Komplex besticht vor allem durch viele Freiräume, hohe Glaswände und zusätzliche Begrünung.

Viele Baustellen, neuer Fokus aufs Digitale

Baustellen. Im Schatten der ORF-Wahl gibt es auch fern des Betons derzeit ­viele Baustellen. ORF-General Alexander Wrabetz will mit dem neuen Newsroom-Konzept eine Digitalisierungsoffensive starten. Am „Newsdesk“ des Neubaus soll maximale Multimedialität herrschen, wie Wrabetz gerne betont. Der Fokus soll aber von Anfang an auf dem Online-Bereich liegen. Auch TikTok-Formate sind dabei ab Herbst geplant. Mit synergetischer Nutzung sollen auch die Skeptiker überzeugt werden. Die ersten der 411 Mitarbeiter werden schon Ende 2022 umziehen.