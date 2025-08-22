Mädchen (13) missbraucht? NEOS-Politiker tritt zurück

13-jähriges Mädchen soll Anzeige erstattet haben. Der Politiker soll den Teenie übers Internet kennengelernt haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Stmk. Gegen einen steirischen NEOS-Politiker wird wegen des Verdachts eines Sexualdelikts ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Graz bestätigte am Freitag regionale Berichte, wonach das Ermittlungsverfahre ein 13-jähriges Mädchen hat Anzeige erstattet. Wann genau, ist vorerst unklar. Ermittelt wird laut der Staatsanwaltschaft "schon seit einiger Zeit". Laut oe24 ist der Mann, Bilder und persönliche Daten inzwischen vom Netz genommen wurden, Mitglied des Bundesvorstands der NEOS.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen Politiker einer Partei, so die Staatsanwaltschaft zunächst. Er soll das Mädchen über eine Internetplattform kennengelernt und mit ihr geschlechtliche Handlungen vollzogen haben, so der Vorwurf. Freitagvormittag sickerte durch, dass sich der Verdacht gegen den NEOS-Politiker richtet.

Umgehend Rücktritt des pinken Politikers

Die Bundes-Pinken reagierten am Freitag mit einem Statement auf die Vorwürfe: "NEOS haben heute früh (22. August 2025, Anm.) Kenntnis über eine Anzeige und Ermittlungen gegen einen Funktionär unserer Partei in der Steiermark erlangt. Wir nehmen diese Vorwürfe sehr ernst und haben umgehend Konsequenzen eingeleitet. Der betreffende Funktionär hat von sich aus seine Mitgliedschaft beendet und sämtliche Funktionen in seiner Rolle als NEOS-Vertreter per sofort zurückgelegt. Die nächsten Schritte obliegen nun den ermittelnden Behörden. Bis zur Klärung der schwerwiegenden Vorwürfe gilt für den Betroffenen die Unschuldsvermutung."