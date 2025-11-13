Alles zu oe24VIP
Politik-Live
beck mauso.png

oe24.TV-Duell

Mausi Lugner mit Polit-Aufreger: "Fühle mich in unserem Land nicht mehr sicher"

13.11.25, 23:45
Eine echte Premiere auf oe24.TV Christina "Mausi" Lugner und Philippa Beck traten zum Duell der Frauen an. 

Das Power-Duell der beiden Power-Frauen sorgte für mächtig Zündstoff. Vor allem Mausi Lugner rechnete knallhart mit der Politik in Österreich ab.

Mausi Lugner und Philippa Beck 

Ehrlich, offen und direkt, so zeigten sich Mausi Lugner und Philippa Beck im Duell bei FELLNER! LIVE auf oe24.TV. 

Christina Lugner

Christina Lugner

Mausi Lugner feierte 60er

Christina Lugner mit Torte.

"Fühle mich nicht mehr sicher" 

Mausi Lugner rechnete mit der Politik ab: "Ich fühle mich in Wien nicht mehr sicher." Philippa Beck stimmte Mausi Lugner zu und bestätigte, dass auch sie dieses Gefühl habe. Man merke das, wenn man auf die Straße gehe, so Philippa Beck. 

Philippa Strache
Philippa Beck
Die Power-Frauen rechnen ab 

"Wohin sind wir denn gekommen?", das fragte sich Philippa Beck in der Sendung auf oe24.TV und Mausi Lugner legte sogar noch nach: "Ich fühle mich in unserem eigenen Land nicht mehr sicher, weil ich mich von Ausländern bedroht fühle." Dazu steht Mausi Lugner auch. Sie habe Angst, sagt sie weiter. Es fehlt Mausi an der Sicherheit im eigenen Land.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

