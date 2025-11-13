Alles zu oe24VIP
Stocker
© APA/ROLAND SCHLAGER

Parteien

Stocker bricht sein Schweigen: Das sagt Kanzler zu Mahrer-Rücktritt

13.11.25, 17:18
Teilen

ÖVP-Chef und Bundeskanzler Christian Stocker äußert sich erstmals zur Affäre rund um Harald Mahrer: Er ist für eine "rasche Neuaufstellung der Wirtschaftskammer." 

Viele hatten schon früher auf ein Machtwort von Christian Stocker gewartet  schließlich war Harald Mahrer nicht nur Wirtschaftskammer-Präsident sondern auch Chef der einflussreichen ÖVP-Teilorganisation Wirtschaftsbund. Sie warteten allerdings vergebens - erst nach der Rücktrittserklärung Mahrers übersandte Stocker oe24 folgende Erklärung.

 

Stocker

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Freitag, 14. März 2025, im Rahmen eines Pressegesprächs im Bundeskanzleramt in Wien. 

© APA/HANS KLAUS TECHT

Das sagte Stocker zum Mahrer-Rücktritt;

„Harald Mahrer hat in einer auch für ihn sehr schwierigen Situation eine persönliche Entscheidung getroffen, die zu respektieren ist. Ich bedanke mich bei ihm für seine Verdienste um die Republik als Staatssekretär, Bundesminister und Präsident der Österreichischen Wirtschaftskammer. Harald Mahrer hat in all diesen Funktionen großen Einsatz für Österreichs Wirtschaft und Standortpolitik bewiesen, zuletzt auch in der schwierigen Phase der Regierungsbildung. Für diesen langjährigen Einsatz gebührt ihm Dank und Anerkennung. Ich erwarte mir von der Wirtschaftskammer in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine rasche Neuaufstellung im Sinne der österreichischen Wirtschaft und des gesamten Staates, um bestmöglich für den Aufschwung arbeiten zu können.“ 

Stocker übt also keine Kritik an Mahrer - auch zu dessen öffentlicher Demontage durch die Landeshauptleute Johanna Mikl-Leitner und Thomas Stelzer äußerte sich der ÖVP-Chef nicht,

