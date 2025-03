Ein Kommentar von Sebastian Bohrn Mena.

Zu meiner Schulzeit war es geradezu eine Sensation für uns, wenn man einen Taschenrechner zur Lösung komplexer Aufgaben nutzen durfte. Heute besitzen bereits 12 Jahre alte Kinder Smartphones, die ganze Aufsätze für sie schreiben können. Der technologische Fortschritt ist nicht aufzuhalten, moderieren müssen wir ihn aber sehr wohl.

Ich habe ein großes Problem damit, wenn Kinder und Jugendliche unbegrenzten Zugriff auf zum Teil für sie völlig ungeeignete Inhalte haben – Stichwort TikTok & Co. Da bin ich sogar für ein Verbot, anders werden wir diese Radikalisierungsmaschinen nicht in den Griff bekommen. Ein generelles Handyverbot an Schulen halte ich allerdings für überschießend, viel wichtiger wäre es, den Kids die richtige Handhabung beizubringen.

Das heißt: Handy dort nutzen, wo es als Instrument im Sinne des Lernerfolgs eingesetzt werden kann. Aber als Unterhaltungsapparat hat es in der Schule nichts verloren, auch nicht zur Anfertigung unpassender Aufnahmen. Letztlich wird keine pauschale gesetzliche Regelung diesen Umgang in die richtigen Bahnen lenken, sondern müssen das die Verantwortlichen vor Ort schaffen. Dazu braucht es: Mehr Personal.