© NEWS-LIVE

Gerald Grosz

Raubzug gegen Pensionisten

Von
07.09.25, 06:30
Ein Kommentar von Gerald Grosz  

Wir sitzen alle im selben Boot. Arbeitnehmer und Unternehmer, Polizisten wie Kindergärtnerinnen, Aktive wie Pensionisten. Und dieses Boot wird Monat für Monat von einer Bundesregierung versenkt, die glaubt, man könne Wohlstand besteuern, Inflation ignorieren und Demokratie aushungern. Während uns die Preise auffressen, reden die Herrschaften von "Stabilitätspakten" und "Sparnotwendigkeiten".

In Wahrheit sparen sie nicht -sie nehmen. Sie nehmen den Pensionisten nach der Verdoppelung der Sozialversicherungsbeiträge nun auch noch die Inflationsabgeltung. Das ist kein "Beitrag zur Gerechtigkeit", das ist ein Raubzug gegen jene, die dieses Land aufgebaut haben. Doch jeder Bürger ist Konsument, und jeder Konsument trägt das Rückgrat der Wirtschaft.

Wer Pensionisten schröpft, schwächt nicht nur deren Kaufkraft, sondern würgt den Konsum, treibt kleine Händler, Wirte, Dienstleister in die Knie. Eine Inflationsabgeltung in voller Höhe wäre kein Geschenk, sondern eine Investition. Sie würde den Menschen ihre Würde lassen, den Binnenmarkt stärken, Vertrauen in die Demokratie zurückgeben. Stattdessen setzt die Regierung auf Misstrauen und Enteignung. Doch wer seinem Volk die Lebensgrundlage nimmt, sägt am Fundament des Staates.

