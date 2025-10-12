Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Meinungen
Hochamt einer Ideologie

Gerald Grosz

Hochamt einer Ideologie

Von
12.10.25, 09:00
Teilen

Ein Kommentar von Gerald Grosz.

Der Song Contest war einst ein Fest der Musik, heute ist er das Hochamt einer Ideologie. Wo früher Stimmen und Melodien zählten, regieren heute Haltung, Regenbogen und Betroffenheit. Es geht nicht mehr darum, wer singen kann, sondern wer sich am besten der politischen Korrektheit unterwirft. Der Wettbewerb ist längst kein kulturelles Ereignis mehr, sondern ein Spiegel jener Gesellschaft, die sich in Beliebigkeit und moralischer Selbstverleugnung gefällt.

Jahr für Jahr gewinnt nicht Talent, sondern politische Opportunität. Es triumphieren nicht Sänger, sondern Symbole. Die Bühne ist kein Ort der Kunst mehr, sondern der Gesinnung. Hier feiert der Westen seine eigene Auflösung – im Takt von Gender, Quote und grenzenloser Selbstaufgabe.

Und während man darüber diskutiert, ob Israel teilnehmen darf, schweigt man zur Heuchelei, die das ganze Spektakel trägt. Der Song Contest kann mir gestohlen bleiben. Denn wer Kunst zur Ideologie macht, der zerstört sie.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden