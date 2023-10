Wählen wir am 9. Juni auch den Kanzler?

Das sagt ÖSTERREICH – ein Kommentar von Herausgeber Wolfgang Fellner.

Ein Gerücht wird derzeit in der Wiener Polit-Szene immer lauter: Die ÖVP und ihr Chef Karl Nehammer überlegen derzeit, die Nationalratswahl auf den Termin der EU-Wahl vorzuverlegen - die Grünen haben nichts dagegen.

Für die ÖVP und Nehammer hätte eine vorverlegte Nationalratswahl viele Vorteile.

Die ÖVP erspart sich einen mühsamen und heißen Sommer-Wahlkampf und stiehlt damit Kickl und Babler die Bühne für eine monatelange Anti-Regierungs-Show.



Sie verkürzt die Regierungs-Qual mit den Grünen um drei ohnehin sinnlose Sommer-Monate..

ÖVP will sich EU-Wahl-Debakel ersparen...

Vor allem aber: Sie erspart ihrem Kanzler Nehammer ein EU-Wahl-Debakel und die danach ganz sicher beginnende Rücktritts-Debatte. Denn: Würde die ÖVP bei der EU-Wahl unter 20 % fallen, wäre ein positiver Wahlkampf für die NR-.Wahl im September kaum noch führbar. Stattdessen würde der ganze Sommer mit Rücktrittsdebatten und Nehammer-Bashing gefüllt.

EU-Stimme wird zur Protest-Stimme...

Die aktuelle Umfragelage würde für die FPÖ bei einer EU-Wahl ganz sicher mehr als 30 % bedeuten. Die SPÖ könnte auf mehr als 25 % hoffen. Die ÖVP dagegen würde bei einer EU-Wahl, die zur Protestwahl wird, abgewatscht werden.

Es gibt in der ÖVP Horror-Prognosen, die einen Absturz auf 17 % fürchten. Danach gibt es nur ein Szenario: Nehammer geht und die ÖVP fleht ihren Ex-Wunderwuzzi Kurz an, die Partei zu retten.

Weil er genau dieses Szenario fürchtet, will Nehammer die beiden Wahlen zusammen legen. Sein Kalkül: Die EU-Stimme wird zur Protest-Stimme und wandert zur FPÖ. Die Nationalrats-Wahl aber wird zu einer „Sicherheits-Stimme“, bei der sich die Österreicher für „stabile Verhältnisse“ entscheiden.

So will Nehammer eine knappe Mehrheit und die Basis für eine schwarz-blaue Koalition schaffen.