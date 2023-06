Michael Ludwig gratuliert SPÖ-Chef Babler

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat Andreas Babler zu seiner Wahl als SPÖ-Bundesparteivorsitzenden gratuliert.

Der Wiener Bürgermeister und SPÖ-Landesparteivorsitzende Michael Ludwig hat dem nun doch zum Bundesparteichef gekürten Andreas Babler via Twitter gratuliert: "Er ist ein engagierter, dynamischer Sozialdemokrat und neuer Bundesparteivorsitzender der SPÖ. Er hat unsere volle Unterstützung!" Man trete für soziale Gerechtigkeit und ein "solidarisches Miteinander in unserer Gesellschaft" ein, hielt Ludwig in dem Posting fest.

Vorarlbergs SPÖ-Parteivorsitzende Gabi Sprickler-Falschlunger zeigte sich angesichts des vertauschten Auszählungsergebnisses hingegen fassungslos. In einer ersten Stellungnahme gegenüber ORF Radio Vorarlberg entschuldigte sie sich "bei allen Menschen in Österreich", sprach von unglaublichem Dilettantismus und sagte: "Ich schäme mich."

SPÖ braucht nun "Geschlossenheit, um zu neuer Stärke zu kommen"

Für sie sei es unerklärlich, wie ein solcher Fehler passieren konnte. Zwar freue sie sich für Andreas Babler - Sprickler-Falschlunger hatte stets ihn gegenüber Hans Peter Doskozil präferiert - ihr tue aber auch der burgenländische Landeshauptmann leid, so Sprickler-Falschlunger. Der steirische SPÖ-Landeschef Anton Lang wollte die Entwicklungen in Wien am Montagnachmittag nicht kommentieren, hieß es seitens seines Sprechers.

Eine "herzliche Gratulation" gab es am Montagnachmittag hingegen aus der niederösterreichischen SPÖ an den neuen SPÖ-Bundesparteivorsitzenden. Die SPÖ brauche "nun Geschlossenheit, um zu neuer Stärke zu kommen", betonten der designierte Landesparteivorsitzende Sven Hergovich und Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander.

Die Landesgruppe bedankte sich in einer Aussendung zudem "aufrichtig wie herzlich bei Hans Peter Doskozil und Pamela Rendi-Wagner". Beide hätten "mit ganz starkem und engagiertem Einsatz gezeigt", wie viel Leidenschaft in der Bewegung stecke. "Fassungslos über die Performance der Auszählung", zeigte sich indes der scheidende niederösterreichische SPÖ-Chef Franz Schnabl. Er gratulierte Babler ebenfalls.