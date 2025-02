× Morddrohung gegen Babler und Bohrn Mena

Im Postkasten der Bohrn Menas fand sich ein Drohbrief mit Morddrohungen gegen den Aktivisten Sebastian Bohrn Mena und gegen SPÖ-Chef Andreas Babler.

Am Freitag fand das Ehepaar Veronika und Sebastian Bohrn Mena einen Drohbrief an sie adressiert im Postkasten vor. Der schockierende Inhalt zeigt eine Bildmontage, die SPÖ-Chef Andreas Babler und den Aktivisten Sebastian Bohrn Mena mit Fadenkreuz im Gesicht zeigt. Außerdem ist der Drohbrief mit eindeutigen Nazi-Codes ("Sektion 88") versehen. Es gibt also einen neonazistischen Hintergrund.

Auf dem Brief ist eine Drohung zu lesen, die wohl als Morddrohung gelten kann: "lag tot im Wald" - das wird eindeutig als gefährliche Drohung eingestuft. Das Ehepaar Veronika und Sebastian Bohrn Mena haben das daher umgehend zur Anzeige bei der Polizei gebracht. "Wir haben auch den Verfassungsschutz (Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienste) informiert, standen wir doch bereits in der Vergangenheit unter Polizeischutz aufgrund von Drohungen", berichtet Sebastian Bohrn Mena.

Veronika Bohrn Mena: "Was machen Justiz- und Innenministerium?"

Veronika Bohrn Mena schreibt über die Drohung: "Es ist beängstigend. Ich bin eine der wenigen öffentlich sichtbaren Babler-Unterstützerinnen, die noch dazu den Fehler hat mit einem 'Ausländer' verheiratet zu sein. Das reicht offenbar schon, um Drohbriefe zu erhalten. Immer und immer wieder. Wir haben das schon Dutzende Male angezeigt. Die Polizei ist bemüht, aber machtlos, der Verfassungsschutz reagiert nicht, die Staatsanwaltschaft nimmt die Bedrohung offenbar nicht ernst genug. Muss wirklich erst ein körperlicher Angriff erfolgen, bevor uns geholfen wird? Was machen Justiz- und Innenministerium?"

Sebastian Bohrn Mena: "Das ist kein Zufall"

Sebastian Bohrn Mena äußerte sich via Facebook zum Drohbrief: "Wie lange noch, bis jemand einen konkreten Attentatsversuch auf mich unternimmt? Wie lange noch, bis den Worten des Hasses auch konkrete Gewalttaten gegen meine Familie folgen? Es gibt Menschen da draußen, die möchten mich tot sehen. Ein Brief einer entsprechenden, unmissverständlichen Botschaft, gespickt mit Bildmontagen und eindeutigen Nazi-Codes, wurde gestern per Post an meine Frau geschickt. Das ist kein Zufall. Sie erhält dieses Schreiben nicht nur, weil sie meine Frau ist und man ihr Angst machen möchte. Sie bekommt es auch, weil sie öffentlich als Unterstützerin von Andreas Babler wahrgenommen wird. Dass das schon genügt, um diesen Hass auszulösen, sollte uns allen ein absolutes Alarmsignal sein. Die Polizei ist bemüht, aber machtlos, der Staatsschutz schaut weg, die Staatsanwaltschaft offenbar auch. Wir werden jedenfalls nicht weichen. Wir lassen uns nicht einschüchtern und auch nicht aus der Öffentlichkeit drängen. Gerade jetzt nicht."