ORF themenbild
© APA/EVA MANHART

Ab 2027

Nächstes Bundesland schafft ORF-Landesabgabe ab

22.10.25, 11:40 | Aktualisiert: 22.10.25, 13:10
Nach Wien und Niederösterreich ist die Abschaffung der ORF-Landesabgabe in einem weiteren Bundesland fix.

Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) kündigte in einem Facebook-Beitrag an, dass die ORF-Landesabgabe ab 2027 in der Steiermark gestrichen werde. "Wir entlasten die Steirer damit um rund 30 Millionen Euro", so Kunasek.

Das Abgaben-Aus würde auch 30 Millionen Euro weniger für das Landesbudget bedeuten. Dieses Geld fließt als "Kultur- und Sportförderungsabgabe" in das Budget des Landes und ist zweckgebunden, berichtet "Kleine Zeitung".  

Derzeit zahlen Steirerinnen und Steirer 4,70 Euro als Landesabgabe pro Monat zusätzlich zu den 15,30 Euro ORF-Beitrag – mit den neuen Plänen der Landesregierung wären es ab 2027 nur noch die 15,30 Euro pro Monat.

Abgeschafft haben die ORF-Landesabgabe bereits Wien und Niederösterreich. Salzburg und Burgenland heben derzeit 4,50 Euro ORF-Landesabgabe ein – in Tirol sind es 3,10 Euro.

