Termin-Absagen: Wahlkampf-Pause wegen Unwetter

Die heftigen Unwetter, die in Teilen Österreichs zu Hochwasser und Überschwemmungen geführt und auch ein Todesopfer gefordert haben, gehen auch am Nationalratswahlkampf nicht spurlos vorüber.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) tritt am Sonntag um 14 Uhr wie auch schon tags zuvor mit dem Staatliche Krisen- und Katastrophenmanagement zusammen. Diverse Wahlkampfveranstaltungen wurden abgesagt, Diskussionssendungen auf ORF weichen krisenbedingten Sondersendungen. Auch oe24.TV berichtet ganztägig über das Extremwetterereignis.

Andreas Babler mit Feuerwehr-Montur in Traiskirchen. © Instagram / andi_babler

Bereits der am Samstag in Ried geplante "Auftakt ins Wahlfinale" der oberösterreichischen Volkspartei, an dem auch der Bundeskanzler teilnehmen hätte sollen, fiel sprichwörtlich ins Wasser. Ebenso eine Wahlkampfveranstaltung von SPÖ-Parteichef Andreas Babler in Kärnten. Am Wochenende änderte der ORF sein Programm, von der geplanten Doppel-Pressestunde der Kleinparteien am Sonntag kam nur Fayad Mulla ("Keine") zum Zug, die Spitzenkandidatin der gleichnamigen Liste Madeleine Petrovic musste kurzfristig einer Unwetter-Sondersendung weichen.

Blick in den Besprechungsraum mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP/5.v.l.), Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP/ 5.v.r.), Vizekanzler Werner Kogler (GRÜNE/4.v.r.), Innenminister Gerhard Karner (ÖVP/3.v.r.) und ÖRK-Bundesrettungskommandant Gerry Foitik (2.v.r.) am Samstag. © APA/TOBIAS STEINMAURER ×

Parteien sagen Pressekonferenzen ab

Zumindest am Montag dürften den Wahlkampf weitere Absagen treffen, eine SPÖ-Pressekonferenz zu ihrem Sicherheitsprogramm findet ebenso wenig statt wie eine zum "Österreichplan" der ÖVP mit Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig. Ebenfalls abgesagt wurde eine Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) zur kostenlosen Influenza-Impfung. In Niederösterreich, das von den Unwettern besonders stark getroffen wurde, wird der ÖVP-Wahlkampf gänzlich ausgesetzt. Im Kanzleramt dürfte morgen weiter beraten werden, die geplante Pressekonferenz zum Evaluierungsbericht der Nationalen Strategie gegen Antisemitismus findet auch nicht statt.

Finden ORF-Duelle statt?

Im ORF sollten sich am Montagabend der Kanzler mit dem Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sowie die Obmänner der beiden größten Oppositionsparteien Andreas Babler (SPÖ) und Herbert Kickl (FPÖ) duellieren. Ob diese tatsächlich stattfinden, ist derzeit fraglich.