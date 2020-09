Nazi-Sammlung in Haus von FPÖ-Politiker gefunden

Große Aufregung in Kärnten. Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, sammelte ein FPÖ-Politiker in seinem Haus zahlreiche NS-Devotionalien, darunter Hakenkreuzfahnen, Puppen in Uniform oder NS-Orden und Schmuck.

Verfahren eingestellt

Bereits Ende 2018 ging eine anonyme Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Obwohl zahlreich Material sichergestellt wurde, wurde das Verfahren Anfang dieses Jahres aus Beweisgründen eingestellt. Der FPÖ-Politiker ist weiterhin vor als Gemeinderat tätig.

„Es hat eine freiwillige Nachschau im Haus des Verdächtigen gegeben“, bestätigt die Staatsanwaltschaft gegenüber der „Kleinen Zeitung“. „Für den Tatbestand der Wiederbetätigung reicht der alleinige Besitz nicht aus.“ Der Politiker selbst bestreitet, dass die Devotionalien ihm gehören. „Ich verabscheue das Zeug, aber mein Vater darf die Räumlichkeiten vertraglich nutzen“