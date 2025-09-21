NEOS-Gründer Strolz heiratet ein zweites Mal

Der NEOS-Gründer Matthias Strolz und seine Frau Irene Strolz-Taferner haben ihr Eheversprechen erneuert. Anlässlich ihres 20. Hochzeitstags gaben sich die beiden erneut das Ja-Wort.

„20 Jahre verheiratet“, hieß es von Strolz in einem Instagram-Posting. Der ehemalige NEOS-Chef schrieb von „Gipfeln, dunklen Tälern und vielen Alltagen“, die das Paar gemeinsam gemeistert habe.

Es sei „etwas vom Größten, was ich auf diesem Planeten machen kann: mit einem anderen Menschen – im Herzen verbunden – durchs Leben zu gehen“, so der frühere Politiker. Wie romantisch!

Berufliche Zusammenarbeit

Nun wollen die beiden auch beruflich gemeinsame Wege gehen. Irene Strolz-Taferner, psychologische Beraterin und Malerin, wird am 13. und 14. November in Wien beim Deep-Dive-Seminar „Pilot:in des Lebens – Meiner Zukunft Form geben“ als Co-Host auftreten. Das Programm richtet sich an Menschen, die sich mit Fragen von Entfaltung und persönlicher Entwicklung auseinandersetzen wollen.

Kunstprojekt in Linz

Darüber hinaus laden die Eheleute am 25. November zu einem Abend in den Kunstraum21 in Linz. Unter dem Titel „BildWortResonanzen – Irene Strolz-Taferner und Matthias Strolz im Miteinander“ trifft Bildende Kunst auf Literatur: Während Irene Strolz-Taferners Werke präsentiert werden, wird Matthias Strolz Texte aus seinen Büchern lesen und frei assoziieren.