Maximal 50 Personen bei Indoor-Veranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze. Outdoor mit zugewiesenen Plätzen sind maximal 3.000 Plätze zulässig.

Kanzler Kurz erklärte am Freitag in einer Pressekonferenz, dass ab Montag nicht nur Verschärfungen bei der Maskenpflicht, sondern auch bei Veranstaltungen in Kraft treten werden. So dürfen bei Indoor-Veranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze maximal 50 Personen, im Outdoor bereich maximal 100 Personen anwesend sein. Bei Großveranstaltungen mit zugewiesenen Sitzplätzen dürfen maximal 1.500 Personen teilnehmen. Im Outdoorbereich mit zugewiesenen Sitzplätzen maximal 3.000 Personen.