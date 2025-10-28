Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Neue Vorwürfe: FPÖ-Mann schießt scharf gegen SOS-Kinderdörfer
© ORF

"Sauerei"

Neue Vorwürfe: FPÖ-Mann schießt scharf gegen SOS-Kinderdörfer

28.10.25, 22:12
Teilen

Wolfgang Fürweger, FPÖ-Landesrat aus Salzburg, schießt in der ZIB2 bei Armin Wolf scharf gegen die Verfehlungen in den SOS-Kinderdörfern rund um den Missbrauchsskandal.

Vor wenigen Tagen hat Wolfgang Fürweger, FPÖ-Landesrat aus Salzburg, die Kommunikation von SOS Kinderdorf sehr scharf kritisiert und wörtlich von einer "riesengroßen Sauerei" gesprochen.

"Glauben Sie der aktuellen Geschäftsführung nicht, dass sie so transparent und offen wie möglich einen wirklich glaubwürdigen Neustart versucht?", fragte Armin Wolf. "Ich habe Kontakt zu Geschäftsführerin Annemarie Schlack und Geschäftsleiter Christian Rudisch und denke, man sollte beiden Gelegenheit geben, innerhalb vom SOS Kinderdorf aufzuräumen", antwortet Fürweger.

Entschuldigung bei Missbrauchsopfern nötig

"Aber was ich noch immer erwarte", sagt Fürweger, "ist eine volle und umfassende Entschuldigung aller Beteiligten an den Opfern gegenüber den Spendern und der Öffentlichkeit, die enttäuscht und getäuscht wurde."

SOS Kinderdorf betreut in Österreich fast 1800 Kinder, in der Regel im Auftrag der Bundesländer und großteils öffentlich finanziert. Stellt er das in Frage, will Wolf wissen.

"Nein, das stelle ich nicht in Frage. Wir haben in Salzburg fünf Einrichtungen mit 70 Kindern. Dort wird, soweit ich das bisher überblicken konnte, sehr gut gearbeitet." Fürweger sagt: "Es gab einen Fall, wie Sie wissen, 2019. Hier hat man sehr konsequent sofort reagiert und die Konsequenzen gezogen."

"Kinderschänder"

In Salzburg gibt es so wie in allen anderen Bundesländern Plätze und Straßen, die nach dem Gründer Hermann Gmeiner benannt sind. Etwa auch in den Kirchen, wo das Kinderdorf steht. Soll man die umbenennen? 

"Also ich persönlich möchte nicht in einer Straße wohnen, die nach einem Kinderschänder benannt ist", plädiert Fürweger für eine Umbenennung der Straße.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden