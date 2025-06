Neuer Job für Ex-Kanzler

Der frühere Kanzler und Außenminister Alexander Schallenberg wird Vorsitzender der Europe‘s Futures Initiative. Die Erste Stiftung will diese zu einem geopolitischen Thinktank ausbauen.

Europa war in den vergangenen Jahren einer Reihe massiver Stresstests ausgesetzt: Die Pandemie, der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, die Neuausrichtung der Sicherheitsarchitektur sowie der Zuspruch für europa- und demokratiefeindliche Parteien haben das politische Umfeld fundamental verändert.

Die Alterung europäischer Gesellschaften, Migrationsbewegungen und die rasante technologische Transformation werfen zudem neue sicherheitspolitische und gesellschaftliche Fragen auf. All diese Entwicklungen zeigen: Europa muss sich neu erfinden. Das ist der Gründungsanstoß für die Europe’s Futures Initiative ( EFI).

Alexander Schallenberg ist Präsident des Boards

Der ehemalige österreichische Bundeskanzler und Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) wurde zum Präsidenten des Boards bestellt. „Wir sind sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, für die Position des Präsidenten in einer neu entstehenden Institution eine so eminente politische Persönlichkeit und einen versierten Kämpfer für das freie, demokratische Europa zu gewinnen, dem Zentral-, Süd- und Osteuropa besonders am Herzen liegen“, sagt Boris Marte, CEO der ERSTE Stiftung.

"Entschlossen einsetzen für Demokratie und Marktwirtschaft"

„Ich freue mich und bin geehrt, diese neue Rolle anzunehmen. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen vertraute Gewissheiten schwinden, können von dieser Initiative wichtige Impulse ausgehen. Das europäische Lebens- und Wirtschaftsmodell kommt zunehmend unter Druck. Wir müssen uns daher entschlossen für starke Demokratien, offene Marktwirtschaften und pluralistische Gesellschaften einsetzen,“ sagt Alexander Schallenberg, Präsident der Europe’s Futures Initiative.

Von Wien aus soll die EFI mit konkreten, zukunftsfähigen Lösungen für die drängendsten politischen und gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit als Impulsgeberin für ganz Europa agieren.

Experten aus allen Teilen des Kontinents werden ab Jänner 2026 auf Basis wissenschaftlicher Forschung praxisnahe Vorschläge für Zivilgesellschaft und Politik erarbeiten und diese öffentlich zur Diskussion stellen, heißt es am Dienstag. Ihr Fundament sind die zentralen Werte Europas: Freiheit und Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Diese gilt es durch neue Ansätze zu bewahren und zu stärken.

Mitglieder tragen die Europe's Futures Initiative

Die Gründung der Initiative baut auf dem Fellowship-Programm „Europe’s Futures“ auf. Seit 2018 macht das von der ERSTE Stiftung und dem Institut für die Wissenschaft vom Menschen (IWM) initiierte Programm ausgewählte Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Journalismus, Zivilgesellschaft und Think Tanks aus ganz Europa zu Fellows. Das dadurch entstandene Netzwerk ist der Kern der Europe’s Futures Initiative. Im Unterschied zu anderen Einrichtungen wird diese von ihren zukünftigen Mitgliedern getragen. Sie sind es, die über Inhalte und Projekte der EFI bestimmen. Es entsteht eine Plattform für Expert:innen, Akademiker:innen und Gestalter:innen, die international in verschiedenen Institutionen verankert sind, aber in Wien einen neuen Fokuspunkt für Austausch und Zusammenarbeit finden.

„Die Europe’s Futures Initiative wird als Institution den Raum dafür schaffen, dass einige der klügsten Köpfe des Kontinents von Wien aus gemeinsam an der Zukunft Europas arbeiten. Sie hat den klaren Auftrag, diese mit neuen, kreativen Ansätzen von Nord bis Süd, von West bis Ost mitzugestalten und selbstverständlich Zentral-, Süd-und Osteuropa einzubeziehen,“ sagt Boris Marte.

Die Europe’s Futures Initiative wurde von der ERSTE Stiftung initiiert. Sie fungiert und wirkt als unabhängige Einrichtung. Die operative Leitung übernimmt ein:e Direktor:in. An der Spitze der EFI entscheidet ein Board über Finanzen, Governance und strategische Ausrichtung.

In den kommenden Monaten wird der Direktor oder die Direktorin der EFI berufen werden. Bis Ende des Jahres soll die Organisation im Detail aufgebaut sein.