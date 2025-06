Neues Grosz-Buch stürmt in die Bestseller-Listen

Polit-Blogger Gerald Grosz hat ein neues Buch geschrieben und stürmt damit in die Bestseller-Listen.

Mit gewohnt scharfer Zunge erlebt man Gerald Grosz auch in seinem neuen Buch "Merkels Werk. Unser Untergang".

Abrechnung mit Merkel

Im August soll die knallharte Abrechnung mit der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel erscheinen. Diplomatische Töne sind dabei von Grosz nicht zu erwarten, das zeigt schon das Cover, auf dem eine blutige Raute abgebildet ist, die an Merkel erinnern soll.

© Leopold Stocker Verlag

Erscheint im August

Schon vor Erscheinen des Buches im August, genau gesagt am 18. August 2025, ist Grosz mit seiner Merkel-Abrechnung in den Bestseller-Listen. Bei Amazon in einer Kategorie sogar auf Platz 1.