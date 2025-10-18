Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Arbeit Terminkalender
© Getty Images

Gewerkschaftsbund

ÖGB-Vorstoß: Wochenend-Feiertage am Montag nachholen

18.10.25, 11:55
Teilen

Der Österreichische Gewerkschaftsbund lässt mit einer Forderung aufhorchen. 

Mit dem Nationalfeiertag (26. Oktober) und Allerheiligen (1. November) stehen in Österreich zwei Feiertage vor der Tür. Doch für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt es dennoch keinen "extra" Tag frei: Denn beide Feiertage fallen auf das Wochenende. 

Das will der Österreichische Gewerkschaftsbund ändern: Er fordert, dass Feiertage, die auf ein Wochenende fallen, am darauffolgenden Arbeitstag nachgeholt werden. Denn allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern "steht ein fairer und gleicher Zugang zu Erholungszeiten und Freizeit" zu, so der ÖGB gegenüber oe24

"Feiertage erfüllen wichtige soziale Funktion" 

Und: "Feiertage erfüllen aus Sicht des ÖGB eine wichtige soziale Funktion, da sie kollektive Erholungsphasen ermöglichen, die für die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben essenziell sind." 

Wenn Feiertage auf das Wochenende fallen, würden viele Beschäftigte - vor allem jene mit einer regulären Fünftagewoche - einen ihnen zustehenden Ruhetag verlieren, argumentiert der Gewerkschaftsbund. Das führe zu einer "Ungleichbehandlung und Benachteiligung".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden