ÖGB-Vorstoß: Wochenend-Feiertage am Montag nachholen

Der Österreichische Gewerkschaftsbund lässt mit einer Forderung aufhorchen.

Mit dem Nationalfeiertag (26. Oktober) und Allerheiligen (1. November) stehen in Österreich zwei Feiertage vor der Tür. Doch für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt es dennoch keinen "extra" Tag frei: Denn beide Feiertage fallen auf das Wochenende.

Das will der Österreichische Gewerkschaftsbund ändern: Er fordert, dass Feiertage, die auf ein Wochenende fallen, am darauffolgenden Arbeitstag nachgeholt werden. Denn allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern "steht ein fairer und gleicher Zugang zu Erholungszeiten und Freizeit" zu, so der ÖGB gegenüber oe24.

"Feiertage erfüllen wichtige soziale Funktion"

Und: "Feiertage erfüllen aus Sicht des ÖGB eine wichtige soziale Funktion, da sie kollektive Erholungsphasen ermöglichen, die für die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben essenziell sind."

Wenn Feiertage auf das Wochenende fallen, würden viele Beschäftigte - vor allem jene mit einer regulären Fünftagewoche - einen ihnen zustehenden Ruhetag verlieren, argumentiert der Gewerkschaftsbund. Das führe zu einer "Ungleichbehandlung und Benachteiligung".