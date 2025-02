ÖVP macht Druck auf Kickl: "Fehlt ein klares Bekenntnis der FPÖ“

Die ÖVP erhöht den Druck auf Kickl.

Das fordert die Volkspartei jetzt vom Chef der Blauen.

"Kernkompetenzen in den Bereichen Asyl und Migration"

Auf X teilte die Partei mit: "Herbert Kickl nimmt für sich in Anspruch, seine Kernkompetenzen in den Bereichen Asyl und Migration zu haben. Daher will Kickl zusätzlich zum Bundeskanzler und Finanzministerium auch das Innenministerium besetzen. Allerdings hat auch die ÖVP eine Kernkompetenz im Bereich Sicherheit als auch im Bereich Wirtschaft. Wir haben Varianten als weiteres Entgegenkommen vorgelegt.

Das will die ÖVP von der FPÖ

Weiter hieß es von Seiten der ÖVP: "Nach wie vor fehlt ein klares Bekenntnis der FPÖ zu den von der Volkspartei vorgelegten Grundsätzen. Obwohl die ÖVP diese Grundsätze von Anfang an benannt hat und vor zwei Tagen auch schriftlich übergeben hat, wartet die ÖVP nach wie vor auf eine Antwort."