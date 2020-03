Stadtbahn: Wir brauchen Bund als Partner

In den Flächenbundesländern müsse am Ausbau der Infrastruktur gearbeitet werden.

Wien/Linz. In einem spannenden Gespräch mit oe24-Chefredakteur Niki Fellner nahm Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) am Dienstag zu den wichtigen Themen des Landes Stellung. Neben Flüchtlingskrise und Coronavirus lag der Fokus des Gesprächs aber vor allem auf dem Ausbau der Infrastruktur und des öffentlichen Verkehrs.

Ausbau. Zum geplanten 1-2-3-Ticket positionierte sich Stelzer klar: „Es geht nicht nur um die Tarifgestaltung, sondern es muss auch weiter in die Herstellung der Infrastruktur investiert werden. Auch dort brauchen wir die Partnerschaft mit der Bundesregierung.“ Ähnlich wie in Wien müsse gerade in Ballungsräumen gemeinsam an Lösungen gearbeitet werden.

Kosten. Angesprochen auf OÖ nannte Stelzer den Bau der Linzer Stadtbahn als wichtigstes Projekt: „Die Stadtbahn wird den Verkehr in der Stadt massiv entlasten.“ Derzeit fänden die Gespräche mit dem Bund bezüglich der Beteiligung an den Kosten statt.