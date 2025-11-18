Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. ORF
Peter Westenthaler
© APA/ROLAND SCHLAGER

"Total-Versagen"

Chaos im ORF: Stiftungsrats-Chef muss neu gewählt werden

18.11.25, 14:55
Teilen

Chaos im ORF-Stiftungsrat. Sämtliche Abstimmungen der letzten beiden Sitzungen - inklusive der Vorsitzendenwahl - müssen wiederholt werden. Der von der FPÖ entsandte Stiftungsrat Peter Westenthaler ortet ein "Total-Versagen".

Der Stiftungsrat des ORF versinkt im Chaos. Sämtliche Abstimmungen der letzten beiden Sitzungen müssen kommende Woche wiederholt werden - darunter auch die Wahl des Vorsitzenden. Grund dafür sind Publikumsrat-Besetzungen aus dem Frühjahr. 

Denn mit der Ex-ÖVP-Abgeordneten Gertrude Aubauer sowie der ehemaligen Justizministerin Beatrix Karl (ÖVP) wurden zwei Personalien in den Publikumsrat bestellt, die den Verdacht der Unvereinbarkeit erweckten. Aubauer ist stellvertretende Obfrau der ÖVP-Senioren, Karl ist stellvertretende Landesvorsitzende des ÖAAB, ebenfalls einer Teilorganisation der ÖVP. Das ORF-Gesetz verbietet allerdings aktive Parteifunktionäre in den Aufsichtsgremien. 

Westenthaler warnte vor ungültigen Beschlüssen

Aubauer wurde bei der konstituierenden Sitzung des Publikumsrates sogar in den Stiftungsrat gewählt. Beide zogen sich aber noch vor der konstituierenden Sitzung des Stiftungsrates im Juni - wo dann auch nur 34 statt 35 Mitglieder waren - zurück. Der von der FPÖ entsandte Stiftungsrat Peter Westenthaler kritisierte diesen Umstand schon damals scharf und warnte, dass allfällige Beschlüsse ungültig sein könnten.

Abstimmungen müssen wiederholt werden 

Und nun ist es tatsächlich so weit, dass in der nächsten Stiftungsrats-Sitzung alle Abstimmungen wiederholt werden müssen - inklusive der über den Vorsitz. Im Juni fiel bekanntlich die Entscheidung auf SPÖ-Vertreter Heinz Lederer sowie ÖVP-Stiftungsrat Georg Schütze als Stellvertreter. 

"Babler müsste eigentlich zurücktreten" 

Westenthaler übt jedenfalls scharfe Kritik: "Der Stiftungsrat versinkt dank ÖVP, SPÖ, Lederer und Schütze im totalen Chaos". Denn die zwei Publikumsrats-Kandidatinnen seien von der ÖVP nominiert und von SPÖ-Medienminister Andreas Babler eingesetzt worden. "Sowohl ÖVP als auch SPÖ haben hier einen Fehler gemacht", so der Stiftungsrat. Das sei gesetzeswidrig. 

Und: "Das ist eine Peinlichkeit für dieses Gremium. Medienminister Babler müsste eigentlich zurücktreten", erklärt Westenthaler gegenüber oe24. "Das ist ein Mega-Skandal. Sowas hat es noch nie gegeben, ein Totalversagen von ÖVP und SPÖ sowie der Vorsitzenden des Stiftungsrates. Es ist ruf- und geschäftsschädigend für den ORF".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden