Kickl im ORF und FPÖ schäumt: "Propaganda mit Zwangsgebühren"

Am gestrigen Montag war FPÖ-Chef Herbert Kickl im Sommergespräch beim ORF und leistete sich einen gewohnt zugespitzten Schlagabtausch mit dem Moderator. Heute legt sein General gegen den ORF kräftig nach.

Nach dem Kickl-Gespräch im ORF wurde das Gespräch auf ORF III von einer Expertenrunde analysiert und eingeordnet.

© APA/ROLAND SCHLAGER

Rundumschlag gegen den ORF

Das schmeckte dem ORF-Generalsekretär Christian Hafenecker so gar nicht. Kickls rechte Hand schickte am Dienstag in der Früh eine Aussendung aus, in der er zum Rundumschlag gegen den ORF ausholte und dem öffentlich-rechtlichen Sender die Objektivität absprach.

"Farce und reine Inszenierung"

„Die gestrigen ORF-III-‚Sommer(nach)gespräche‘ waren alles andere als eine ausgewogene Diskussion, sondern eine Farce und reine Inszenierung des ÖVP-nahen Meinungskartells!“, so Hafenecker.

© APA/ROLAND SCHLAGER

Zusammensetzung der Runde

Konkret beschwerte sich der Blaue über die Zusammensetzung der Runde aus ORF-Moderatorin Lou Lorenz-Dittlbacher, ORF-Redakteurin Raffaela Singer, Kurier-Herausgeberin Martina Salomon, Kurier-Karikaturist Michael Pammesberger und dem Ökonom Christoph Badelt. Hinzu kam noch der freiheitliche ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler - an dem sich Hafenecker freilich nicht störte.

Den übrigen hielt Kickls General vor, eine Anti-FPÖ-Agenda zu verfolgen. Dabei geht es Hafenecker weniger um die Meinungen im Einzelnen, sondern die Auswahl der Diskutanten durch den ORF: „Hier wurde nicht diskutiert, hier wurde eine geschlossene Systemfront gegen die FPÖ aufgebaut. Denn alle Beteiligten – vom ORF über den Kurier bis hin zu Badelt – sind direkt oder indirekt über die ÖVP und Raiffeisen miteinander verbunden.“

Dem ORF warf er vor, "ein verlängerter Arm der Volkspartei" zu sein, "der mit Zwangsgebühren eine Propaganda gegen die Opposition betreibt."