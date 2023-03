FPÖ startet Petition gegen ORF-Steuer

Die Freiheitlichen machen weiterhin gegen die ORF-Haushaltsabgabe mobil.

Wie berichtet, soll die GIS durch eine Haushaltsabgabe ersetzt. Geplant ist eine ORF-Steuer in Höhe von 18,59 Euro pro Monat bzw. 223,10 Euro pro Jahr. Dagegen startet die FPÖ nun eine Petition, die ab sofort unter www.haushaltsabgabe.fail unterstützt werden kann.

"Jetzt droht mit dieser ,ORF-Strafsteuer´ der nächste schwarz-grün-rote Griff in ihre Geldbörsen. Wir Freiheitliche sagen ganz klar ,Nein´ zu dieser Abzocke und laden alle Bürger dazu ein, unsere Petition zu unterzeichnen!“, erklärten FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker in einer Aussendung.

"Allein 2023 steigen die Einnahmen aus den Zwangsgebühren auf 676 Millionen Euro und trotzdem klafft im rund eine Milliarde Euro schweren ORF-Budget eine Finanzierungslücke von 30 Millionen Euro! Sparsames Wirtschaften wäre daher das Gebot der Stunde, die schwarz-grüne Bundesregierung steuert aber genau in die falsche Richtung: Sie will alle Österreicher mit der Haushaltsabgabe zwangsverpflichten, für den ORF zu bezahlen – ganz egal, ob diese überhaupt ORF konsumieren geschweige denn ein Empfangsgerät besitzen“, so Hafenecker weiter.