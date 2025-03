Wirbel um ORF-Einladung für Corona-Leugner Rutter

Martin Rutter war einer der Protagonisten der Corona-Demos. Jetzt wird vom ORF zur Livediskussion "Fünf Jahre Corona - Fakten und Fehler" eingeladen.

"Fünf Jahre Corona - Fakten und Fehler". Unter diesem Titel lädt der ORF-Niederösterreich am Donnerstag zur Livediskussion. Einer der Gäste ist Martin Rutter. Er wurde vor allem durch Corona-Demos bekannt, vertritt teils sehr weit rechts stehende Meinungen und gilt gemeinhin als Verschwörungstheoretiker. Zuletzt gab es vom Rechnungshof Kritik an der Förderung seines "Vereins für Impfopfer" aus dem NÖ-Corona-Fonds.

In dem Bürgerdiskussions-Format "Ein Ort am Wort" wird am Donnerstag im Gasthaus Bergwirt Schrammel in Moidrams in Zwettl über die Corona-Politik diskutiert. Moderiert wird das Event vom erfahrenen Moderator Werner Fetz. Bei dem Format tauscht sich die interessierte Bevölkerung mit einigen Podiumsgästen aus.

Neben Rutter sind unter anderem der Norbert Nowotny (Virologe), Christoph Hörmann (Leiter der Intensivmedizin am Uni-Klinikum St. Pölten) sowie Gottfried Forsthuber (Rechtsanwalt).

ORF verteidigt Einladung

Das Landesstudio Niederösterreich verteidigt gegenüber dem "Standard" die Einladung: "Auch nach fünf Jahren Ausbruch der Corona-Pandemie stehen einander Befürworter und Gegner von Impfung und damaligen Maßnahmen oft unversöhnlich gegenüber. Mit der Diskussionssendung Ein Ort am Wort holt der ORF Niederösterreich alle Standpunkte an einen Tisch und will sie hören."

Bei dem Format handle es sich um eine "Einladung an alle Interessierten". Der ORF wolle eine "möglichst breite Diskussion" ermöglichen.

Grünen-Mandatar: "Eine schlechte Idee"

Für Kritik sorgte die Einladung dennoch. Grünen-Abgeordneter Ralph Schallmeiner meinte via X (vormals Twitter) etwa: "Nein, Martin Rutter eine Bühne zu bieten hat nichts mit 'alle Standpunkte auf den Tisch' zu tun. Lieber ORF NÖ, es handelt sich vielmehr um 'Verschwörungserzählungen eine noch größere Bühne bieten'. In Zeiten wie diesen eine schlechte Idee."

Nein, Martin Rutter eine Bühne zu bieten hat nichts mit "alle Standpunkte auf den Tisch" zu tun. Lieber ORF NÖ, es handelt sich vielmehr um "Verschwörungserzählungen eine noch größere Bühne bieten". In Zeiten wie diesen eine schlechte Idee.https://t.co/DDaTdVu4uf — Ralph Schallmeiner (@R_Schallmeiner) March 9, 2025

Auch via Bluesky äußerten zahlreiche User Bedenken. "Rutter ist Rechtsextremist und Verschwörungsideologe. Beim ORF NÖ kein Problem um als 'Aktivist' in ein Diskussionsformat zu 'Fünf Jahre Corona' eingeladen zu werden. Das ist ein journalistisches Versagen sondergleichen. Reißt‘s euch doch bitte wieder zam - sagt‘s das ab", schreibt etwa ein Nutzer.