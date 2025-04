Parlament: FPÖ-Rosenkranz arbeitet an Gender-Verbot

Ein Leitfaden zum Gendern wird ausgearbeitet.

Wien. Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) will dem Gendern in Druckwerken des Parlaments einen Riegel vorschieben. Wie schon bei seinem Amtsantritt angekündigt, will sich der Freiheitliche an die Vorgaben des Rats für die deutsche Rechtschreibung halten, also nicht gendern.

Leitfaden. Nun hieß es in einem Medienbericht, dass ein entsprechender Leitfaden „demnächst“ aus Rosenkranz‘ Büro kommen soll. Auf oe24-Anfrage relativierte man allerdings wieder etwas. „Demnächst“ sei etwas zu weit gegriffen. Ein Leitfaden sei aber tatsächlich in Arbeit.

Lesbarkeit. Das Gender-Verbot soll vor allem der besseren Lesbarkeit und zum besseren Verständnis von Druckwerken des Parlaments beitragen, argumentierte Rosenkranz bei seinem Amtsantritt vor rund sechs Monaten.