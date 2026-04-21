Alko-Fahrt: ÖVP-Politiker legt Mandat zurück

Der ÖVP-Landtagsabgeordnete Günther Baschinger legt sein Mandat nach einer Fahrt unter Alkoholeinfluss zurück.

„Ich habe einen Fehler gemacht, der mir leid tut. Ich entschuldige mich aufrichtig für mein Verhalten", räumt der ÖVP-Landtagsabgeordnete Günther Baschinger in einem Statement ein.

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Er war mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Alkoholeinfluss am Steuer unterwegs. Dabei kam es aber laut ihm zu keinem Unfall oder einer Gefährdung Dritter.

Das Vergehen entspreche jedenfalls nicht der Verantwortung seiner Funktion als Landtagsabgeordneter. Daher lege er sein Mandat mit sofortiger Wirkung zurück. Neben seiner Tätigkeit im Landtag ist Baschinger auch als Obmann der Wirtschaftskammer Grieskirchen bekannt.