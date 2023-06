Auch ''Dritter Mann'' will am SPÖ-Parteitag antreten

Der burgenländische Unternehmer Berthold Felber will gegen Doskozil und Babler antreten. Ob ihm das gelingt?

Bei der Mitgliederbefragung durfte er nicht mitmachen – jetzt versucht es der 69-Jährige Burgenländer und Doskozil-Gegner Berthold Felber am Parteitag in Linz, der am Samstag angesetzt ist.

Parteizentrale bestätigte die Bewerbung

In einem Mail an Felber, das oe24 vorliegt, bestätigt die Bundespartei die eingelangte Bewerbung. Entscheiden müsse die Wahlkommission. Allerdings: Die Delegierten müssten einen dritten Kandidaten mit Mehrheit zulassen – das gilt nach dem Beschluss des Parteivorstandes für die beiden Kandidaten Doskozil und Babler doch eher als unwahrscheinlich.

Felber will eine Stunde reden

Felber – er ist Unternehmer im Burgenland und wirft Doskozil vor, Geld zu verschwenden – will auf jeden Fall mit seiner Gattin zum Parteitag kommen. Allerdings sind alle Gast-Karten bereits vergeben. Felber pocht in seinem Mail übrigens auf eine Redezeit von einer Stunde vor den Delegierten.