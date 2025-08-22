Football-Sensation! Top-College will Flag-Hoffnung Magdalena Helm

Österreichs Flag-Football-Hoffnung Magdalena Helm hat von einem Top-College der USA ein Angebot erhalten und steht vor einem großen Sprung in ihrer Karriere.

Gerade erst spielte unser Damen-Nationalteam im Flag Football bei den World Games in China groß auf, schon kommt die nächste Erfolgsmeldung der neuen olympischen Sportart. Denn bei der 19-jährigen Receiverin Magdalena Helm hat tatsächlich eines der renommierten Colleges aus der Division 1 in den USA angeklopft.

Der fünfmalige Flag-Champion der NAIA (College-Liga), die Ottawa University in Kansas, möchte Helm unbedingt in den eigenen Reihen wissen. Derzeit werden noch letzte Details der Finanzierung für das Stipendium verhandelt. "Ich bin einfach unglaublich dankbar. Seit Flag Football ein College-Programm ist, habe ich diesen Traum, in Amerika zu spielen. Es fühlt sich unbeschreiblich an, diesem Traum nun ein Stück näher zu sein", freut sich Helm über das historische Angebot.

Flag-Football gewinnt an Bedeutung

Flag Football ist seit 2020 ein anerkannter College-Sport für Damen, und seitdem bekannt ist, dass es bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles um Gold, Silber und Bronze geht, intensiviert auch die NFL ihre Bemühungen, den Sport bekannter zu machen.

In der NAIA, der höchsten Stufe des Flag Footballs, kämpfen 21 Teams um den Titel, gespielt wird immer im Frühjahr. Dominator sind ausgerechnet die Ottawa Braves - jenes College-Team, für das Magdalena Helm ein Offer erhielt.

Im Nationalteam gilt Magdalena Helm trotz ihres noch jungen Alters bereits als absolute Stütze, sorgte auch erst zuletzt bei den World Games in Chengdu für viele Highlights. Als Nächstes nimmt Helm gemeinsam mit dem Damen-Nationalteam die EM 2025, von 25. bis 27. September in Paris, in Angriff.