Außenministerin Meinl-Reisinger posiert wieder in Ukraine-Tracht

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger posierte anlässlich des ukrainischen Unabhängigkeitstages in traditioneller Landestracht.

"Am Unabhängigkeitstag der Ukraine stehen wir fest an der Seite des ukrainischen Volkes", schrieb NEOS-Chefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger am Sonntag via Instagram. Die Parteichefin postete dazu Bilder von ihr beim Forum Alpbach (Tirol). Meinl-Reisinger trug dabei traditionelle ukrainische Landestracht (Wyschywanka) und schwenkte auch eine blau-gelbe Flagge.

"Unsere Unterstützung bleibt bestehen! Lasst uns das aktuelle Momentum nutzen, um den Krieg zu beenden und einen umfassenden, gerechten & dauerhaften Frieden zu erreichen", appellierte die NEOS-Chefin. In Alpbach habe sie sich auch mit jungen Menschen aus der Ukraine ausgetauscht.





Es ist nicht das erste Mal, dass die Außenministerin eine Wyschywanka trägt. Am 15. Mai etwa - dem offiziellen Wyschywanka-Tag - setzte Meinl-Reisinger auf das traditionelle Stickmuster.

Erst am Wochenende ritt FPÖ-Chef Herbert Kickl eine Attacke gegen die Außenministerin. "Frau Meinl-Reisinger, Sie sind Außenministerin (leider) eines neutralen Landes (Gott sei Dank). Sie sind nicht Außenministerin der Ukraine", postete der FPÖ-Chef in den sozialen Medien. "Hören Sie auf mit Ihrer aufdringlichen Neutralitätszerstörung, und wenn Sie das nicht können, dann treten Sie zurück."