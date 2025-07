Bayerischer "Wurst-Diplomat" Söder bei Edtstadler

Der bayerische Ministerpräsident traf am Montagvormittag Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP).

Erst vor wenigen Wochen war der bayerische Ministerpräsident Markus Söder in Wien für ein Arbeitsgespräch mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP). Die beiden verschlug es unter anderem zu einem Wiener Würstelstand, wo Söder festhielt: "Das ist die bayerische Wurstdiplomatie".

© Vogl-Perspektive

Rund zwei Wochen später ging es für den "Wurst-Diplomaten" erneut nach Österreich, diesmal in die Mozartstadt. Am Montagvormittag stand ein Treffen mit Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) auf dem Terminplan. Vor allem die Themen Wirtschaft und Verkehr sollen nach einem Eintrag in das Gästebuch der Landesregierung besprochen werden.

© Vogl-Perspektive

Am Wochenende war bereits Söders CDU-Kollege Friedrich Merz in Salzburg. Der deutsche Bundeskanzler traf sich am Rande der Festspiel-Eröffnung mit Stocker.