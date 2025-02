"Fake Feminismus" und Baby-News bei Laura Sachslehner

Via Instagram teilte Ex-ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner die Neuigkeit. Die Politikerin erwartet ihr erstes Kind. Außerdem wurde ein neues Buch angekündigt.

Laura Sachslehner war eine der wenigen ÖVP-Politikerin, die sich bereits vor der Wahl offen für eine Koalition mit der FPÖ aussprach. Das sorgte naturgemäß für Aufsehen. Auch mit Büchern wie "Schamlos" oder "An den Pranger" fiel die Wiener Landtagsabgeordnete immer wieder auf. Jetzt gibt es gleich zwei Neuigkeiten bei Sachslehner.

Zum einen teilte die ÖVP-Politikerin mit, "bald zu dritt" zu sein. Sie erwarte mit ihrem Mann ein Baby. Damit beginne für sie "ein neues, riesengroßes Abenteuer", so Sachslehner. Zum anderen kündigte der "Seifert Verlag" ein neues Buch von Sachslehner an. Der Titel lässt bereits aufhorchen: Fake Feminismus: Zeit zum Aufbegehren. "Der in Ideologie erstarrte, politisch vereinnahmte Feminismus hat die eigentliche weibliche Lebenswirklichkeit verraten", heißt es in der Ankündigung. Es sei höchste Zeit für Frauen, dagegen aufzubegehren, so Sachslehner.

Das Buch erscheint im April.