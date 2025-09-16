Haariges Treffen: VdB und Prohaska zum Verwechseln ähnlich

Anlässlich seines 70. Geburtstags war Ex-Kicker Herbert Prohaska bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Gast. Auf Jugenfotos sehen sich die beiden zum Verwechseln ähnlich.

Für Herbert Prohaska ging es anlässlich seines 70. Geburtstags, den er bereits im August feierte, in die Hofburg zu Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Den beiden wurden Jugendfotos von sich übergeben, auf denen sie sich zum Verwechseln ähnlich sehen.

Vor allem bei der Frisur hatten die beiden offenbar einen ähnlichen Geschmack. Mittlerweile sind die Haarprachten deutlich gemäßigter.

© Präsidentschaftskanzlei

"Naja, eine gewisse Ähnlichkeit", bemerkte Van der Bellen. Prohaska bestätigte: "Da fehlt nur die Brille bei mir". Die Fotos stammen aus den späten 70ern bzw. frühen 80ern.

© Präsidentschaftskanzlei





Anschließend posierten beide noch für ein gemeinsames Foto, welches der Bundespräsident auf Instagram teilte.