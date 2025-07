Heißes Gerücht: Wird Kickl Kärntner FPÖ-Spitzenkandidat?

Tritt Kickl in die Fußstapfen Jörg Haiders?

Der Traum vom "Volkskanzler" blieb ihm verwehrt, jetzt könnte er zurück in seine Heimat Kärnten wechseln, um dort "Volkslandeshauptmann" zu werden. So lautet zumindest ein Gerücht rund um FPÖ-Chef Herbert Kickl, über das am Dienstag die "Kleine Zeitung" berichtete.

Sowohl die Bundes-FPÖ als auch die Kärntner Blauen dementieren die Gerüchte. "Ich habe davon gehört und halte es für ein Gerücht", erklärt etwa FPÖ-Landesparteichef Erwin Angerer gegenüber der "Kleinen Zeitung". Die nächste Landtagswahl in Kärnten wäre im Frühjahr 2028. Auch eine mögliche Kandidatur bei der Bundespräsidentenwahl - ebenfalls 2028 - wird Kickl immer wieder nachgesagt (und von der FPÖ abgestritten).

Kickl: "Volkskanzler, und dabei bleibt es jetzt auch"

Schon im oe24.TV-Interview im Mai erteilte Kickl den Bundespräsidenten-Überlegungen eine Absage: "Das ist eine Überlegung, die habe ich mir überhaupt noch nicht gestellt. Also ich habe ja immer gesagt, Volkskanzler, und dabei bleibt es jetzt auch."

Auch wenn ein Wechsel nach Kärnten unwahrscheinlich ist, würde Kickl damit den Fußspuren seines einstigen Mentors und Ex-FPÖ-Chefs Jörg Haider folgen. Dieser wurde bekanntlich Kärntner Landeshauptmann.